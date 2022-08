“L’algoritmo stronca le plug-in: più termiche che elettriche”.

L’80% delle ibride plug-in sono utilizzate in elettrico per meno del 30% delle percorrenze. Quindi ben al di sotto dei livelli che ne giustificherebbe l’utilizzo sia dal punto di vista economico sia da quello ambientale. Lo certifica Targa Telematics, tech company specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali nel campo nel campo della telematica, smart mobility e piattaforme IoT che ha monitorato un campione di PHEV aziendali.

Targa Lite, l’antidoto di Targa Telematics

Anche per questo la società ha sviluppato Targa Lite, una soluzione proprietaria che aiuta i fleet manager a individuare e ridurre gli sprechi delle flotte aziendali, nel rispetto della privacy, e a gestire in modo efficiente i rifornimenti di carburante. Un problema, questo, divenuto scottante negli ultimi mesi, a seguito del forte aumento del prezzo dei carburanti. Targa Telematics stima infatti che, a parità di chilometri percorsi e lirti consumati, il caro carburanti abbia fatto lievitare i costi di gestione di una flotta di circa il 20%.

Targa Lite adotta un algoritmo che permette di analizzare se i chilometri percorsi dai Plugin Hybrid Electric Vehicle (PHEV) sono stati fatti con motore termico o elettrico. Con questa nuova funzionalità, il fleet manager può favorirne l’utilizzo in elettrico, attribuendo il PHEV ad un driver che ha delle percorrenze adatte a questo tipo di veicolo e che ne faccia un uso consapevole.

Ma usate bene costano il 37% meno del diesel

Inoltre, se necessario, può intraprendere azioni correttive non solo per incentivarne l’uso in elettrico, ma anche per porre attenzione alle ricariche: maggiore è il numero delle ricariche, minori sono la spesa per il carburante e le emissioni di CO2.

Da un campione reale è stato calcolato infatti che se un veicolo Plug-in Hybrid venisse utilizzato per il 42% del chilometraggio in elettrico, si ridurrebbero le emissioni di CO2 del 33%. E la spesa per il carburante del 37% rispetto allo stesso modello di vettura Diesel.

«I costi derivanti dalle vetture sono elevati e rappresentano una parte importante della gestione finanziaria di una azienda. Per questo motivo, al fleet manager viene chiesto non solo di mitigare le diverse voci associate, ad esempio, all’acquisto, alla vendita o noleggio dei mezzi e alla loro gestione logistica, ma anche un serrato controllo dei costi derivanti da manutenzioni, pedaggi, sinistri e, non da ultimo, carburante» ha sottolineato Alberto Falcione – VP Sales di Targa Telematics.

Se il fleet manager prende il controllo

Targa Lite permette inoltre di quantificare i chilometri effettuati per scopi non lavorativi, consentendo di definire policy aziendali ad hoc. Si tratta in questo caso di stabilire una tariffa condivisa per l’utilizzo dei veicoli aziendali privatamente.

Targa Telematics è un’azienda IT con 20 anni di esperienza nei veicoli connessi. Offre soluzioni tecnologiche di telematica, smart mobility e piattaforme IoT digitali per operatori di mobilità. Si rivolge ad aziende di noleggio a breve e lungo termine, società finanziarie e grandi flotte. E spazia dalla telematica assicurativa all’asset e fleet management, dalla diagnostica e telemetria remota dei mezzi, veicoli professionali e da cantiere, alla gestione dei mezzi aeroportuali. Nel 2021, Targa Telematics ha registrato un giro d’affari di 49 milioni di euro, con 140 dipendenti e più di 950 clienti.

