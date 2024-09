L’Aia, prima città al mondo a vietare la pubblicità dei combustibili fossili

Den Haag, in Italia conosciuta come l’Aia, sarà la prima città al mondo a vietare le pubblicità di marchi e prodotti utilizzano combustibili fossili. Il consiglio comunale della capitale olandese ha deciso che dall’anno prossimo sugli spazi pubblici non si potranno reclamizzare stazioni di servizio, auto a benzina, crociere o viaggi aerei.

Un voto coraggioso, che va oltre quanto deciso in altre grandi città del mondo, da Sidney a Edimburgo. Finora, alla rimozione dei messaggi pubblicità sui muri o sui grandi cartelli pubblicitari si era arrivati soltanto attraverso accordi con gli operatori.

L’Aia non vuole avventurarsi in anni di trattative che spesso si traducono in perdite di tempo al limite dell’ostruzionismo. Dal primo gennaio 2025, sui cartelloni pubblicitari non potrà più comparire nulla che si riferisca più o meno direttamente ai combustibili fossili.

Un po’ come il divieto della pubblicità delle marche di sigarette, che è stato imposto con una atto di imperio, in nome della lotta per un’ambiente pulito.

L’Onu ha chiesto il bando della pubblicità della benzina

Del resto, era stato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, nel giugno scorso, a chiedere ai Paesi di tutto il mondo di vietare pubblicità delle compagnie petrolifere, del gas e del carbone. Aziende definite senza mezzi termini “padrini del caos climatico”.

La decisione della capitale olandese è stata festeggiata dall’associazione non profit Advertising Fossil Free è soddisfatto. “L’Aia ha dimostrato il coraggio necessario per affrontare la crisi climatica. E che è possibile farlo attraverso una legge locale. Questa decisione potrebbe avere un effetto valanga in tutto il mondo”.

Amsterdam si era limitata a vietare le pubblicità nella metro e nel centro storico

In parte le campagne sono già in atto: il consiglio comunale di Edimburgo ha vietato la promozione di prodotti ad alto contenuto di carbonio negli spazi di proprietà della municipalità, dai cartelloni pubblicitari e alle fermate degli autobus.

In Australia, c’è il caso di Sydney, dove il consiglio cittadino ha votato a favore di restrizioni sulla pubblicità ma anche sulle sponsorizzazioni di società legate ai combustibili fossili.

L’Aia ha così superato Amsterdam che tre anni fa, come la capitale scozzese, aveva preso un analogo provvedimento ma limitato agli spazi pubblicitari nella metropolitana e nel centro storico.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –