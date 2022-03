Lago per tutti con barca elettrica, a Verbania il 10 aprile

A Verbania la barca elettrica comunale Elettra domenica prossima, il 10 aprile, sarà messa a disposizione di tutte le persone diversamente abili che vogliono vivere il lago in silenzio e a emissioni zero.

L’iniziativa è dell’amministrazione comunale e prende il nome di “Il lago a portata di tutti” – c’è il supporto della Polisportiva Verbano e Avis Marathon Verbania -per una giornata dedicata alle persone con disabilità, che potranno salire con le loro carrozzine a bordo della barca elettrica adibita ad accoglierle in sicurezza.

Appuntamento nella sede della Polisportiva sul lungolago di Suna dalle 13 alle 18 e per avere le informazioni e partecipare basta scrivere a comunicazione.sindaco@comune.verbania.it.

Una barca elettrica per tutti

L’assessore Giorgio Comoli nella presentazione dell’iniziativa ha ricordato che l’acquisto della barca elettrica: “Rientra nell’ambito del Progetto Interreg #Mobster – Mobilità elettrica per un turismo sostenibile, che comprende varie realizzazioni tra cui anche il pontile per la ricarica nel porto di Intra.

La scelta è caduta su una imbarcazione con caratteristiche che la rendono in grado di assolvere nel modo migliore alle funzioni a cui sarà adibita usufruendo di una autonomia di otto ore di navigazione. Si tratta infatti non solo di poter sollevare una parte della fiancata per consentire comodo accesso alle carrozzine, ma di poter ospitare fino a otto persone per le visite didattiche guidate all’area protetta di Fondotoce fino al canale tra Lago Maggiore e Lago di Mergozzo“.

Barca di Barchelettriche

La barca è quella del marchio barchelettriche, il titolare Michele Solari: “Garantire la più grande accessibilità possibile è la nostra filosofia. Un concetto che riguarda le barriere fisiche, ma anche quelle mentali. La barca elettrica è uno strumento per godere della natura, un contatto che riconcilia con l’ambiente. Pensiamo che oltre all’accessibilità nelle città sia necessario garantire il diritto di vivere l’acqua a tutti“.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico—