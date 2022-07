Il Lago di Varese è di nuovo balneabile e domani (sabato 2 luglio) si fa festa, ma in modo green. In acqua la sostenibilità: canoa, bici d’acqua e qualche barca elettrica.

Appuntamento al Lido della Schiranna nel porticciolo di Bodio Lomnago. Il menù dei festeggiamenti è ricco, dalla mattina alla sera saranno attivi i punti enogastronomici del sito, e si parte a emissioni zero. Rendez-vous alle alle 9.30 con una pedalata ecologica aperta a tutti, organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda. Partenza dal Lido Schiranna e arrivo a Bodio Lomnago, per festeggiare insieme la ritrovata balneabilità del Lago. Per iscriversi, collegarsi a questo link, oppure in loco la mattina stessa dalle 8 alle 9.

Alle 9.45 via ai lavori del convegno Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese con la partecipazione del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo e i rappresentanti della giunta e del consiglio regionale, delle istituzioni, degli enti locali e dei soggetti firmatari dell’accordo.

Alle 11.30 fischio d’inizio per la gara di nuoto non competitiva in acque libere di un miglio marino (1.850 mt) dal porticciolo di Bodio Lomnago al Lido della Schiranna, organizzata da Italian Open Water Tour – Glaciali SSD (qui iscrizioni e informazioni).

Alle 13.45, al via la gara di nuoto non competitiva in acque libere staffetta a squadre ‘mezzo miglio marino’ (925 mt) x 3 – Lido della Schiranna sempre a cura di Italian Open Water Tour – Glaciali SSD (qui iscrizioni e informazioni).

Alle 15.30, a Bodio Lomnago, ecco Papà ti salvo io, il corso per bambini sulla sicurezza in acqua della durata di 30 minuti, con rilascio di attestati, organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento Genova.

In programma visite guidate con guide di associazioni ambientaliste ed Università, organizzate dal Comune di Varese (informazioni e prenotazioni sul posto presso gazebo Comune di Varese).

Kayak e bici d’acqua elettriche e pure le barche a batteria

Previsti inoltre mini-tour in canoa tra i canneti delle rive del Lago, alla ricerca di scorci unici, accompagnati da una guida esperta con kayak colorati (informazioni e prenotazioni presso la sede canottieri).

A disposizione anche le biciclette a propulsione elettrica da acqua (prenotazioni qui) i Sup e un trimarano elettrico. Possibile anche la prova delle Water Bike, le biciclette che corrono sull’acqua, a cura di Waterbike Italia.

All’evento è prevista la partecipazione di tre barche elettriche dell’imprenditore di nautica elettrica Giovanni Parise, dell’ambientalista Santo Cassani e della VERGA-Plast.

Da sabato 2 luglio e sino al 16 luglio, sarà visitabile nella Camera di Commercio di Varese, la mostra Progetti per le sponde del Lago di Varese a cura del Politecnico di Milano, (aperta dalle 9.00 alle 17.30, esclusi i giorni festivi).

