Lago di Como elettrico, tappa del Campionato Italiano Energie Alternative (29 maggio)







Il Lago di Como è sempre più elettrico. Oltre alle stazioni di ricarica che costeggiano lo specchio d’acqua, dopo la recente tappa del campionato mondiale di motonautica a emissioni zero arriva ora l’8ª edizione della Lago di Como ECOGREEN. L’appuntamento è per il 29 maggio, nell’ambito del Campionato Italiano Energie Alternative (CIEA) organizzato da ACI Sport. In gara il team il team LarioEcoRacers.

Efficienza energetica al centro della competizione

In queste competizioni non conta la velocità ma l’efficienza energetica: vengono premiati regolarità, strategie di consumo e rispetto dei tempi. Un vero laboratorio a cielo aperto per le auto elettriche, anche se la partecipazione è aperta anche a veicoli ibridi e bi-fuel . Vince chi ottiene i migliori risultati in termini di consumi e precisione, sempre nel rispetto dei limiti di velocità.

L’ottava edizione della Lago di Como ECOGREEN, organizzata da ACI Como, è valida per il Trofeo GREEN ENDURANCE 2026 e rappresenta un momento importante per promuovere la mobilità sostenibile applicata al motorsport. Un evento che contribuisce a sfatare i falsi miti sulle auto elettriche, spesso considerate utili solo come city car, mentre qui dimostrano affidabilità, autonomia e capacità di gestione energetica anche in contesti competitivi.

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Nell’ambito della manifestazione si è svolto nei giorni scorsi il primo Smart Evolution Forum – L’innovazione nella mobilità sostenibile. L’iniziativa, organizzata da ACI Como in collaborazione con ComoNExT e col patrocinio della Fondazione Alessandro Volta, è stato un momento di confronto dedicato ai temi della transizione ecologica, della mobilità del futuro e dell’innovazione tecnologica applicata ai trasporti.

Il progetto RicaricAci, in gara LarioEcoRacers

Nell’evento si è presentato il progetto RicaricAci, ideato da ACI Como e primo del suo genere a livello nazionale nell’ambito della rete ACI, che nasce con l’obiettivo di accompagnare la transizione energetica nel territorio comasco attraverso la realizzazione di stazioni di ricarica nei Comuni sedi di delegazioni ACI.

In gara anche il team LarioEcoRacers con l’equipaggio composto da Matteo Rigamonti e Matteo Cairoli alla guida di una Skoda Enyaq 80X. Auto che conosciamo grazie a Matteo Rigamonti che per Vaielettrico ha documentato la sua esperienza (leggi qui) alla prima edizione di ROMA ECO RACE, gara di regolarità per auto ad alimentazione alternativa che la coppia ha vinto.

Anche nel 2026 non manca la voglia di vincere. «Il Campionato Italiano Energie Alternative 2026 si preannuncia come il più competitivo di sempre. Già dalla prima gara è emerso un netto innalzamento del livello degli equipaggi, con team sempre più strutturati e dotati di soluzioni tecnologiche avanzate. In questo contesto, LarioEcoRacers non punta semplicemente a partecipare: l’obiettivo dichiarato è stare stabilmente nelle posizioni di vertice. Rigamonti e Cairoli arriveranno a Como con un pacchetto tecnico affinato e una strategia costruita sui dati reali raccolti nel corso della stagione».

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