Lago di Como: debutta la colonnina per barca, auto ed ebike

Sul Lago di Como, nel Comune di Gera Lario, inaugurata una delle prime colonnine di ricarica barche, auto ed ebike. Una multistazione tra pontile e parcheggio che serve diverse tipologie di utenze. In questo modo si ottimizza l’investimento attraendo più categorie di clienti.

Uno stallo in acqua per barche elettriche

Come si legge nel cartello, lo spazio in acqua è riservato ai natanti elettrici. Una conquista visto che di stazioni di ricarica -ma non dimentichiamo che le barche possono ricaricare con la colonnina del posto barca – ce ne sono ancora poche nei porti e negli approdi. Ma quella di Gera Lario è in condivisione, lato parcheggio, con le auto e le ebike.

Quest’ultime sono fondamentali per lo sviluppo del turismo green del territorio: crocevia di una rete composta da 300 km di piste ciclabili. Senza dimenticare che i turisti stranieri spesso arrivano in Italia con auto elettriche.

La colonnina è stata installata dal gruppo Acinque Innovazione presente all’inaugurazione con i manager Corrado Bina e Stefano Cetti insieme al sindaco di Gera Lario Oscar Mella e il direttore dell’autorità di bacino Luigi Lusardi.

Una colonnina da 70 kW per rendere il Lago di Como più green

Piercarlo Panzeri e Carlo Bernardi del Gruppo Acinque hanno illustrato i dettagli tecnici. “L’impianto ha una capacità di ricarica complessiva di 70 kW, e consente di alimentare, oltre l’auto, un’imbarcazione di tipologia leggera in ricarica monofase o trifase con erogazione di potenza fino a 22 kW“.

Ma non è finita qui: “Si offre la possibilità di ricaricare e-bike e smartphone attraverso la colonnina di ricarica Erica 2.0 by Acinque Innovazione. La stazione prevede allacci dedicati per ciascuna modalità: imbarcazioni, autoveicoli, e-bike”.

“Si tratta della prima infrastruttura del genere su suolo pubblico – ha sottolineato l’amministratore delegato di Acinque Innovazione, Corrado Bina – È naturalmente a disposizione di tutti, sia della popolazione locale sia dei turisti e fa parte di un disegno ancora più ambizioso che prevede di disegnare per step successivi un’ideale rete di mobilità elettrica sull’acqua”.

“Questo progetto è motivo di orgoglio poiché coglie un’aspettativa peculiare del territorio lacustre legata all’economia turistica e al contesto naturale – ha sottolineato l’amministratore delegato del gruppo Acinque, Stefano Cetti -. L’infrastruttura di Gera contribuisce a rendere ancora più attrattivo e competitivo il bacino comasco, al centro di una crescente notorietà internazionale“.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –