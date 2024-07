Laghi Garda e Maggiore: auto (E-VAI) più barca (Lake energy)

Prendi l’auto elettrica e puoi avere anche la barca a emissioni zero. Nella stessa App. E’ il frutto della sinergia green tra un operatore di veicoli a terra e un altro su acqua. Rispettivamente E-VAI e Lake Energy che stanno valorizzano il turismo a zero emissioni sul Lago Maggiore e sul Lago di Garda.

Un pacchetto turistico a emissioni zero

La collaborazione tra le due aziende non si limita agli intenti, seppur lodevoli, ma ha portato alla creazione di un prodotto turistico già disponibile sul mercato.

Basta collegarsi alla App, valutare le offerte e se convinti prenotare. Tutto in pochi attimi come ci spiega Roberto Canu di Lake Energy che ci ha illustrato il prodotto/servizio della società presente da tempo nel mercato elettrico (ne abbiamo scritto più volte, questo uno degli articoli).

Vediamo più nel dettaglio la proposta. “I clienti E-VAI possono acquistare pacchetti speciali che offrono sia il noleggio di un’auto E-VAI per una giornata a 35€ e una barca elettrica con il 10% di sconto“.

Il costo totale è concorrenziale con le offerte termiche ovvero si può acquistare a 215 euro. La località? Può essere una giornata al Lago Maggiore (Lesa) o al Lago di Garda (San Felice del Benaco).

Partenza da Milano, destinazione lago

Nella App si promuove il noleggio dell’auto da Milano a 48 euro, scegliendo anche la barca il pacchetto viene a costare 215 euro (l’auto scende a 35 euro). Queste le caratteristiche principali per il Lago di Garda: “Un’offerta per chi desidera noleggiare un’auto elettrica o ibrida a Milano e zone limitrofe per raggiungere Lesa e salire a bordo di una barca elettrica con la quale godersi il lago senza stress, immerso nel silenzio di una navigazione simile alla barca a vela, senza cattivi odori“.

Le prestazioni della barca? Fino a 5 ore di autonomia a 5 nodi,

non è necessaria la patente nautica. Attenzione a rispettare la velocità. Dal punto di vista turistico queste le indicazioni. “Godersi la meravigliosa natura che il Lago di Garda sa offrire. Raggiungere l’isola dei Conigli IN pochi minuti, ma è necessario prestare attenzione alle secche in determinati periodi. Consultatevi con uno dei nostri responsabili per farvi consiglIare la rotta migliore“.

Sui laghi, ma anche sulla costa, sono sempre di più le società che stanno investendo e creando lavoro con un maggior rispetto dell’ambiente grazie alla scelta elettrica.

In elettrico sul lago? GUARDA IL VIDEO.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –