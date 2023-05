Laffite, marca italiana con 5 hypercar

Laffite Automobili: nasce un nuovo marchio italiano, svelando 5 hypercar elettriche disegnate e progettate da GFG Style, l’azienda di Fabrizio Giugiaro.

Laffite by Giugiaro: un Suv estremo, uno stradale, una barchetta (anche coupé) e una sportiva

Questa inedita gamma, svelata in occasione del Gran Premio di F1 di Miami, è il risultato della collaborazione tra il marchio guidato da Bruno Laffite e Giugiaro . In meno di 6 mesi GFG ha progettato e realizzato anzitutto la Atrax, un hyper suv estremo (2+1) per uso fuoristrada con versione più stradale, la Atrax Stradale. Il terzo modello è

la Barchetta, con il doppio parabrezza e i cockpit separati che, nella variante chiusa, cambia fisionomia diventando Barchetta Coupé. Infine c’è la Laffite LM1, una sportiva derivata dalle corse endurance, ma omologata per la strada. I frontali di tutti i 5 modelli hanno la stessa sequenza di design. Con alettoni inferiori, barra orizzontale che integra i gruppi ottici e le uscite d’aria sui cofani ben modellati. Ma sono soprattutto i fanalini DRL accesi, dice Giugiaro, a dare il segno distintivo, ispirandosi alle innovazioni di sicurezza adottate nelle corse auto.

Laffite Atrix è un Suv sportivo con ruote da quasi 1 m. di diametro

Sul Suv in particolare Fabrizio Giugiaro spiega: “Atrax si propone come un SUV sportivo dalla forma esasperata ed estrema, con volumi importanti e un’abitabilità generosa. Consentendo un’architettura di 2+1 posti, che è una vera sorpresa! Siamo partiti dalle enormi ruote all-terrain, quasi un metro di diametro, che generano parafanghi importanti. Modellati con passaruote applicati dalle forme in carbonio a vista. La fiancata è semplice con la linea di cintura ben proporzionata e la porta che si alza a farfalla con un unico finestrino che scende regolarmente. La particolarità della porta è la presenza del montante A “staccato” che funge da elemento aerodinamico nel punto più delicato dei flussi. Creando così un design unico. Il montante B è anch’esso “staccato” dalla carrozzeria, funge da alettone aerodinamico e si completa con due uscite d’aria“.