Lacama by Tazzari è pronta a rinascere: dal banco alla pista

-Motore: Flusso Assiale PMSM

-Potenza: 110 kW – 150 CV

-Coppia massima: 230 Nm

-Coppia alla ruota: 774 Nm

-Alimentazione: 100% elettrica, zero emissioni

-Voltaggio: 400 V

-Picco efficienza: 98%

-Velocità massima: 200 km/h

-Accelerazione 0-100 km/h: Inferiore a 4 secondi in modalità ROCKET!

-Autonomia: 200 km (test omologativo WMTC in fase di svolgimento)

-4 modalità di guida: Rocket!, Sport, Eco, Wet

-Batterie: Tazzari EV Fluid Battery System – BMS Tazzari EV – Celle NCM Samsung

-Caricabatterie: Integrato 3.3 kW – Regolazione velocità di ricarica da APP

-BGS: Battery Guard System – Gestione automatica mantenimento e bilanciamento batterie nei periodi di inutilizzo

-Display: TFT da 4.3″ 16.7 milioni di colori

-Sicurezza attiva: ABS cornering, controllo trazione, anti-impennata con piattaforma inerziale a sei assi

-Telaio: Ultraleggero in fusione unica di alluminio

-Forcellone: Ultraleggero in fusione unica di alluminio

-Forcella: OHLINS Ø 43 mm, pluri-regolabile

-Mono ammortizzatore: OHLINS pluri-regolabile

-Freno anteriore: Brembo, doppio disco flottante Ø 320 mm, pinza attacco radiale 4 pistoncini

-Freno posteriore: Brembo, disco singolo, Ø 245 mm, pinza 2 pistoncini

-Trasmissione: Cinghia con cavo di trazione in fibra di carbonio ad elevata densità

-Cerchi: A raggi, anteriore 17” x 3.5” / posteriore 17” x 5.5” con sistema tubeless

-Pneumatici: Pirelli Diablo Rosso 3 – anteriore 120/70 ZR17 / posteriore 180/55 ZR17

-Carrozzeria: Sistema modulare, possibilità di cambiare carrozzeria tra vari design 1 e 2 posti, scegliere BODY e FACE e cambiarli rapidamente in ogni momento

-Verniciatura: Personalizzabile tra 22 colori di vernice per BODY, FACE, telaio e forcellone

-Personalizzazione sella: Selle con tecnologia GEL per un comfort superiore, a scelta tra 20 colori di eco-pelle, in vari design

-Design e produzione: Made in Italy, Motor Valley, Imola

