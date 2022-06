La Zuppa di Porro è un minestrone di bugie

La Zuppa di Porro? Un minestrone di bugie sull’auto elettrica e sullo stop nel 2035 alla vendita di auto a combustione in Europa a partire dal 2035.

La Zuppa di Porro: “Solo auto elettriche in Europa dal 2035? Siamo fottuti”

Avrete capito che stiamo parlando di Nicola Porro, conduttore televisivo sulle reti Mediaset e autore di un canale video intitolato appunto Zuppa di Porro. In uno dei suoi ultimi interventi (ma sarebbe meglio dire intemerate), il nostro si lancia all’attacco di quanto deciso mercoledì dal Parlamento europeo. Già il titolo non lascia spazio a dubbi sul suo punto di vista: “La follia europea – Auto elettrica, siamo fottuti: l’Ue distrugge la nostra industria“. Scrivendo poi: “Questo voto di fatto distrugge l’auto europea, basata sul motore endotermico. Stiamo sostanzialmente regalando il nostro mondo ai cinesi, che sull’elettrico sono più avanti di noi. Il rischio? 500mila disoccupati nell’indotto. Senza contare che, ad oggi, lungo tutto il ciclo di vita di un’auto, l’impatto ambientale delle elettriche non è affatto ridotto rispetto a diesel e benzina“. Ma sono tutte balle, raccolte qua e là sul web senza alcuna verifica.

La solita balla dell’elettrico che inquina più di benzina e gasolio

Centinaia di studi indipendenti hanno provato che nel ciclo di vita l’impatto ambientale è comunque molto più contenuto rispetto a un’auto tradizionale. Non lo dice il Parlamento europeo, lo dice l’EPA, l’Agenzia Federale americana per l’ambiente (qui). Lo dice la IEA, l’organo più accreditato a livello mondiale per gli studi sull’energia. E lo dice, sissignore, anche l’AEA, l’Agenzia europea per l’Ambiente (qui). Quanto al regalare “il nostro mondo ai cinesi“, o faremo sicuramente se non salteremo sul nuovo che avanza, esattamente per quanto avviene per ogni salto tecnologico. L’Olivetti non ha saputo fare il salto dalla macchina per scrivere al pc, così come la Nokia non ha capito che i telefonini stavano diventando oggetti molto più sofisticati del semplice inviare o ricevere una chiamata. E abbiamo visto che fine hanno fatto, La verità è che l’Europa (ma non l’Italia) si sta attrezzando per competere con i cinesi a tutto campo. Installando ovunque nuove fabbriche di auto elettriche e di componenti, a partire dalle batterie.

La Zuppa di Porro, condita di luoghi comuni

Non lo diciamo noi che la guerra dell’auto elettrica si può vincere. Lo dice il primo costruttore al mondo, Volkswagen, convinto che con le EV il mondo dell’auto entri in una nuova era. Fatta di software e servizi, oltre che di vendita di veicoli. Ma Porro elenca anche altre sciocchezze. Tipo: “Estrarre i materiali utili a realizzare le batterie è tutt’altroche green: si tratta di lavorazioni ad altissimo utilizzo di acqua. Non abbiamo ancora una rete elettrica in grado di sostenere milioni di auto in ricarica. Certo non basterà l’eolico per alimentarle, si ricorrerà a gas o carbone. E soprattutto nessuno ci ha ancora spiegato che fine faranno le batterie una volta esauste”. Frasi trite e ritrite, sembra che il petrolio invece sgorghi da fonti incontaminate nel cuore delle Alpi. Certo, ci sono criticità nell’estrarre i materiali che servono per le batterie, ma si sta lavorando per limitarne l’utilizzo e presidiare la correttezza delle varie fasi di lavorazione. La rete elettrica reggerà, perché i consumi generali sono in calo, e la produzione da rinnovabili aumenta. E per le batterie è già previsto il riciclo a fine vita: avvisate Porro che già diverse fabbriche in Europa lo stanno facendo.