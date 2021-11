La Zoe secondo Matteo: un test oltre lo 0% di carica

La Zoe secondo Matteo. Il nostro amico Youtuber Matteo Valenza nel suo ultimo test ha “spremuto” la Renault oltre lo 0% di batteria. Articolo +VIDEO.

La Zoe secondo Matteo – Al via con 356 km di range

Ore 9:26 del mattino. Sull’indovinometro, come lo chiama Matteo, la Zoe indica 356 km di autonomia e 100 % di batteria. Fuori c’è una leggera pioggerellina e la temperatura è di 13 °. La pressione degli pneumatici è più o meno a 2 – 2.1, il condizionatore è acceso ed all’interno dell’auto ci sono 22,5 °C. Una prova simile, fino allo 0% e ancora oltre, era stata condotta dal nostro amico Youtuber a bordo di una Dacia Spring, ma in condizioni meteo decisamente migliori. La Zoe ha diverse modalità di guida: per questo viaggio è stata impostate la Normal con la frenata rigenerativa di Tipo B. Inoltre, il modello guidato da Matteo ha il Cruise Control. L’orologio indica le 10:26 quando Matteo arriva a Cremona, prima tappa. Sono stati percorsi 61 km, con una velocità media di 55,1 km/h, batteria all’83% e consumo di 14,2 kWh/100 km.

La Zoe secondo Matteo / Ricarica…di cibo dalla nonna

Velocissimo pit-stop a casa della nonna, per fare rifornimento non di kWh, ma… di cibo. Le prove di Matteo sono sempre così, si unisce l’utile al dilettevole. Una seconda fermata per compare un po’ di cose e si riparte. Alle ore 12:30 (quasi 3 ore dopo), la batteria è al 50%. “Siamo a metà del viaggio“, osserva Matteo. La velocità media è di 53,5 km/h, i km percorsi 148. I consumi sono aumentati un po’, 15,2 kWh/100 km. Le motivazioni sono molto semplici: pioggia e soste. Matteo spiega che nel momento in cui viene spenta l’auto, si spegne anche il condizionatore e la temperatura scende. Quando l’auto viene nuovamente messa in moto, il condizionatore riparte. E, per far sì che la temperatura risalga, la pompa di calore o il riscaldamento a resistenza spingono di più nella fase iniziale. Quindi l’auto consuma di più.

Dopo 194 km autonomia scesa dal 100 al 30%

Dopo una breve pausa pranzo, Matteo rientra in macchina, ma la pioggia scende ancora più forte. La Zoe ha una bella accelerazione e buona tenuta di strada. Con la pioggia e il bagnato però bisogna fare un po’ di attenzione. Dopo qualche altro km, la batteria arriva al 40%. Il 10% di batteria è stato fatto fuori in pochissimo tempo, molto probabilmente a causa della forte pioggia. Tempo di un veloce coffee-break per disturbare un po’ i parenti e fare il pieno di caffeina e la batteria è già al 30%. La Zoe ha percorso in totale 194,5 km, dai 356 indicati inizialmente Secondo Matteo per il momento è un buon risultato, considerando che ci sono radio e fari accesi, tergicristalli in funzione, cellulare in carica e soprattutto tanta pioggia. Il nostro amico Youtuber segnala che se un’ auto elettrica finisce in una grossa pozzanghera ha meno probabilità di avere dei problemi perché l’acqua non entra negli scarichi. Visto che non ci sono…

Rush finale oltre lo 0%: gli ultimi km prima di…

Altra fermata dalla nonna per rimettere a posto la tv, da bravo nipote. La batteria è al 23%. Le condizioni atmosferiche sono peggiorate ancora. Matteo riparte e la batteria arriva dopo poco al 15%. La situazione diventa un po’ pericolosa, la pioggia che scende è veramente tanta. Matteo non è molto sicuro che riuscirà a raggiungere lo 0% di batteria, ma non si arrende. Dopo 237 km, ad una velocità media di 52,1 km/h (siamo fuori autostrada), il consumo è pari 15,5 kWh/100 km e rimangono 48 km di autonomia residua. Matteo non molla. La batteria è quasi scarica e l’auto mostra sul display diverse opzioni di stazioni dove poter ricaricare. Al 3% di batteria l’auto non presenta problemi di potenza. Anzi: utilizzando la frenata rigenerativa, si risale al 4%. Sullo schermo spunta la tartarughina e l’avviso “prestazioni limitate“. In realtà, le prestazioni non sono poi così limitate: l’ auto risponde perfettamente all’acceleratore.

L’EPILOGO. Ore 17.00. Già all’1% il display cominciava a lampeggiare. Ora la batteria della Zoe è allo 0%, tempo di fermarsi con un tempo così infame. Non ci sono stati problemi. I km percorsi in totale sono 282,3, ad una velocità media di 54,3 km/h. Consumo medio: 15,5 kWh/100 km. Sicuramente non è la stessa cosa fare un test in giornate di pioggia e guidare in giornate con condizioni più favorevoli. Ma una parola finale Matteo vuole dirla sulla ricarica: “La Zoe è una figata perché ha un caricatore di bordo in AC da 22 kW. Quindi se trovi una colonnina in AC si può caricare abbestia“.

