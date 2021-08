La Zetta, la Renault, la Ratp e…Settimana in 4 flash

La Zetta, macchinetta elettrica russa, che va in produzione. Il litio tedesco per Renault, i bus elettrici per Parigi e la Germania che…Settimana in quattro flash

La Zetta, macchinetta russa da 6.300 euro

Dopo mille vicissitudini, la prima elettrica made in Russia, la Zetta, è pronta per entrare in produzione entro fine anno. La macchinetta a tre porte (ne parlammo già un anno fa)sarà prodotto nello stabilimento ex-Fiat di Togliattigrad nella regione di Samara. Entro il 2024 seguirà una versione a idrogeno, a celle a combustibile. La Zetta sarà un’auto da città a 4 posti lunga 3,03 metri, larga 1,27 e alta 1,60. In pratica: più lunga della Smart di 33 cm, più corta della Fiat 500 di 34 cm. Velocità massima: 120 km/h. Il prezzo in Russia per la versione base è stato fissato in 550.000 rubli (circa 6.300 euro). Il governo di Mosca vuole che le auto elettriche rappresentino il 10% della produzione totale di veicoli del paese entro il 2030. Altri dettagliin un’intervista al ministro dell’Industria e del Commercio, Denis Manturov.

La Zetta e…/ Litio tedesco per la Renault, arriverà da Vulcan

Cresce l’attenzione per la provenienza delle materie prime per le batterie. Un segnale lo dà il Gruppo Renault, che per il litio ha siglato un contratto con il leader mondiale Vulcan Energy. L’inizio delle consegne è previsto per il 2026, con validità iniziale di cinque anni. Il Gruppo francese acquisterà da 6.000 a 17.000 tonnellate di litio all’anno prodotte in Germania da Vulcan Energy. Quest’ultima produrrà litio usando energia rinnovabile e salamoia geotermica. Grazie a questi impianti, che riducono l’impronta di carbonio ed acqua in produzione, Renault eviterà di emettere da 300 a 700 kg di CO2 per ogni batteria da 50 kWh. Tuto questo in linea con l’obiettivo di proporre veicoli veramente “made in Europe”.