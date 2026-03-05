La Yamaha MT-07, con Furion diventa ibrida e a trazione integrale







Una Yamaha MT-07 trasformata da Furion in una moto ibrida elettrica-benzina e a trazione integrale con due ruote motrici.

L’idea di una moto ibrida e a trazione integrale è della startup francese Furion Motorcycles (non di Yamaha). La Naked giapponese è stata trasformata in un vero e proprio laboratorio tecnologico dove abbattere confini tra benzina ed elettrico e studiare le possibilità che un’ibridazione offre anche sulle due ruote. Più nello specifico, la MT-07 è una moto che combina il classico bicilindrico CP2 con una spinta elettrica ottenuta dal motore elettrico inserito nel mozzo della ruota anteriore. La trazione è quindi su entrambe le ruote e il sistema sfrutta la frenata per recuperare energia.

Il propulsore elettrico può erogare oltre 20 cavalli e circa 300 Nm di coppia direttamente sull’avantreno. Questo motore lavora insieme al bicilindrico parallelo CP2 da 689 cc, che sulla MT-07 di serie sviluppa circa 73 CV . La combinazione dei due sistemi porta la potenza complessiva vicino ai 100 CV, con una gestione elettronica che decide in tempo reale come distribuire la coppia tra le due ruote. Ma non è la potenza pura il fattore di miglioramento principale. Infatti, l’idea della trazione integrale punta a offrire maggiore stabilità su fondi scivolosi e in uscita di curva.

Il sistema Eversor che gestisce trazione e recupero energia

Il cuore tecnologico del progetto si chiama Eversor, il sistema sviluppato da Furion per coordinare il funzionamento di motore termico, motore elettrico e batteria.

Questo software gestisce la distribuzione della potenza tra anteriore e posteriore e attiva anche il recupero di energia in frenata, trasformando il motore anteriore in generatore. Secondo l’azienda, in questa configurazione si può recuperare fino al 27% dell’energia cinetica durante le frenate.

La posizione del generatore sulla ruota anteriore non è casuale. Nelle moto tradizionali la frenata scarica peso sul davanti, aumentando l’aderenza proprio della ruota anteriore. Questo rende il recupero energetico più efficiente rispetto a un sistema installato dietro, dove durante le decelerazioni la ruota tende invece ad alleggerirsi.

Un laboratorio su ruote più che una moto pronta per il mercato

Per ora la Furion M2 resta un prototipo e non esistono programmi ufficiali di produzione. L’obiettivo sembra quello di dimostrare un’architettura ibrida diversa da quelle viste finora nel settore motociclistico.

Resta da capire se soluzioni come trazione integrale elettrica e recupero energetico sull’anteriore possano trovare spazio su modelli di serie e magari fare un po’ da apripista all’elettrico nel mercato delle due ruote.