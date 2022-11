La wallbox in garage è uno spreco. Cosa ne pensate?

Alberto ripropone un quesito “sempreverde”: l’installazione di una wallbox in garage è davvero necessaria o è un spreco? Potete inviare le vostre domande alla rubrica “Vaielettrico risponde” utilizzando la mail info@vaielettrico.it

Un immobiliarista dice che la wallbox è inutile

“Buongiorno,

sono un Vostro affezionato letto e recentemente ho partecipato ad un convegno sulle energie rinnovabili e il superbonus tenuto presso Confartigianato Udine.

Al temine del convegno è stata data la possibilità al pubblico di intervenire. Ha preso la parola un noto impresario edile che ha affermato che l’agevolazione superbonus 110 relativa alla wallbox è stata, secondo lui, uno spreco in quanto si può tranquillamente e quotidianamente ricaricare l’auto elettrica in casa propria senza disporre della wallbox.

Chiedo a Voi cosa ne pensate„ Alberto Giacomuzzi

Ma in molti casi è un obbligo di legge

RISPOSTA- Vaielettrico ha già diffusamente affrontato questo stesso argomento (leggi qui).

Riassumendo: l’utilizzo di una wallbox per la ricarica domestica dell’auto non è obbligatorio se l’edificio, per caratteristiche proprie, non rientra tra quelli sottoposti a Prevenzione incendi rilasciata dai Vigili del Fuoco. Quindi nei garages delle villette unifamiliari e nei box e posti auto dei piccoli condomini con garages fuori terra o seminterrati di superficie complessiva inferiore a 300 mq l’auto elettrica può essere caricata attraverso il caricatore mobile in dotazione collegato a una presa shucko.

Nei grandi condomini con garages sotterranei multipiano con oltre 10 posti auto, invece, la normativa antincendio prescive che la ricarica avvenga attraverso impianti di ricarica dedicati e permanenti. Cioè wallbox vere e proprie o prese industriali (blu) appositamente installate da personale qualificato che asseveri la corretta realizzazione dell’impianto, sia nella parte di pertinenza del garage, sia in quella condominiale eventualmente coinvolta dai lavori.

Al lettore consigliamo in ogni caso di non sottovalutare i rischi di connessione di un oggetto energivoro come un’auto elettrica, che può assorbire energia a potenze di 2-3 kW per molte ore consecutive. Cavi e prese devono essere comunque dimensionati per sopportare stress importanti.

Sicurezza, comodità & altri vantaggi

Una wallbox dà la massima garanzia essendo sempre dotata di dispositivi di sicurezza, sia verso l’auto sia verso la rete. Questo permette di caricare tranquillamente alla massima potenza accettata dall’auto in corrente alternata (da 3,5 fino a 22 kW in trifase). Non dimenticando mai che più veloce è la ricaria, minore è l’energia pagata al fornitore ma dissipata in calore durante il rifornimento.

Wallbox più sofisticate, ma sempre a costi vicini o poco superioriai 1.000 euro, offrono inoltre funzioni aggiuntive. Tra queste la possibilità di aderire alla sperimentazione ARERA per l’innalzamento automatico e gratuito delle potenza disponibile nelle ore notturne fino a 6 kW (leggi). Altre funzioni abilitate dalle wallbox intelligenti sono il bilanciamento dei carichi per evitare distacchi dovuti al superamento delle potenze contrattuali, la programmazione delle ricariche, il monitoraggio da remoto, l’ottimizzazione dei consumi in presenza di energia autoprodotta da pannelli fotovoltaici o accumuli statici, il conteggio e la certificazione dei prelievo se effettuati da un Pod condominiale.

E presto sarà un valore aggunto dell’immobile

Un’ultima considerazione: a breve saranno normate e autorizzate funzioni di dialogo bidirezionale fra auto elettriche e rete. Si va dall’integrazione con la rete domestica (V2H), a servizi di flessibilità retribuiti (V1H), fino allla possibile cessione di energia alla rete (V2G) (leggi). Per accedere a tutte queste funzioni sarà indispensabile disporre di wallbox.

Ecco perchè ci sentiamo di criticare le affermazioni del suo “imprenditore edile”, molto poco lungimiranti anche dal punto di vista imprenditoriale. Fra 10 0 15 anni, infatti, quando milioni di automobilisti saranno passati a un veicilo elettrico, disporre di una wallbox nei garage sarà uno dei requisiti chiave per la valorizzazione di qualisasi immobile, al pari della classe energetica.

