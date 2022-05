La wallbox giusta per mettere in auto più sole possibile

Esiste o è in studio una wallbox che permetta di modulare l’erogazione alla colonnina in virtù della produzione del fotovoltaico, mettendo nell’auto più sole possibile? Ce lo chiede un lettore che vuole ottimizzare la sua ricarica, avendo appena installato un impianto fotovoltaico. Risponde il fondatore e CEO di Silla Industries Alberto Stecca. Silla Industries è una giovane azienda padovana che produce le wallbox Prism Basic e Prism Solar. Ricordiamo che i vostri questiti possono essere inviati alla seguente mail: info@vaielettrico.it

”Ho da poco installato un impianto fotovoltaico da 6,3 kw corredato da accumulatori e colonnina per la ricarica della mia Audi Q4. Tramite l’app, un po’ per curiosità un po’ per prendere dimestichezza, monitoro consumi e produzione. Quest’ultima è ovviamente altalenante, specie in questo periodo dell’anno con le nuvole che vanno e vengono, e si passa in poco tempo da una produzione da 1 a oltre 5 kw.

Ho impostato l’erogazione della wallbox a 3 kwh di modo che (ad oggi) dalle 9 fino alle 15, quando c’è il sole, non debba attingere dalla rete. La realtà però è che l’erogazione è costante ma la produzione no. Esiste o è in studio qualche strumento che permetta di modulare l’erogazione alla colonnina in virtù della produzione del fotovoltaico?„

Fotovoltaico e ricarica, la sinergia perfetta

di Alberto Stecca

Quella relativa alla ricarica domestica della propria autovettura è una domanda destinata a farsi sempre più crescente, coerentemente all’evoluzione dello scenario Nazionale, il quale vedrà circolare su strada 6 milioni di veicoli elettrici nel 2030.

Il passaggio alla mobilità elettrica è una variabile decisiva della transizione green, un processo del quale fa naturalmente parte anche il cambiamento nella produzione e nella gestione dei consumi.

Come ci auguriamo, sempre più cittadini inizieranno a concepire la propria abitazione

come una centrale di autoproduzione di energia approfittando, fin quando possibile, degli incentivi Statali per sostenere la riqualificazione energetica degli edifici. In questa prospettiva è naturale, nonché lungimirante, orientare il proprio acquisto su una colonnina di ricarica capace di operare sinergicamente con l’impianto fotovoltaico e non solo.

Il panorama dei dispositivi di ricarica elettrica si divide in Smart e non e le differenze sostanziali tra queste tipologie si attestano proprio attorno alle funzionalità che esse sono in grado di compiere.

Energia nell’auto anzichè in rete: ci pensa “Solar”

Nel caso specifico di un dispositivo per la ricarica Smart, le confermiamo che lo strumento di cui parla esiste. La colonnina in questione coopera con l’impianto fotovoltaico e, se presente, con il sistema d’accumulo assicurando all’utente il pieno controllo sulla gestione dei consumi domestici.

Questa funzionalità, in gergo tecnico, si chiama “bilanciamento dei carichi”. E’ possibile grazie al posizionamento in fase di installazione di un sensore amperometrico in sede di impianto elettrico dell’abitazione. Un’operazione attuabile da personale tecnico competente che determina la destinazione nonché la priorità del flusso di energia da destinare alle attività.

Alcune colonnine presenti nel panorama d’offerta sfruttano una modalità che consente la ricarica dell’auto utilizzando solo ed esclusivamente l’energia prodotta dal fotovoltaico. Questa modalità di funzionamento chiamata “Solar”. Regola automaticamente e in ogni momento la quantità di energia da inviare alla vettura usando solo l’energia solare in eccesso invece che cederla alla rete elettrica.

