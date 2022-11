La wallbox è uno spreco/3? Guardate cosa mi è successo

La wallbox è uno spreco? L’interrogativo continua ad appassionare e dividere i nostri lettori che ci sommergono di commenti e di mail. Ma Arone fa molto di più e ci racconta la sua esperienza personale in ormai dieci anni di familiarità con la ricarica domestica di auto elettriche. Una testimonianza che dovrebbe far riflettere. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

“Buongiorno a tutti, sono Aronne e sono un vostro affezionato lettore; seguo tutti i giorni i vostri articoli, soprattutto quelli riguardanti i veicoli a emissioni zero.

Volevo entrare nel dibattito ‘wallbox si o wallbox no’ e se instrallarla sia uno spreco.

Da veterano e pioniere della mobilità elettrica – nel 2012 con Renault Twizy, poi nel 2018 BMW i3 range extender (veicolo fantastico), a seguire nel 2020 VOLKWAGEN e-up 36kw ed infine una Hyundai Kona da 64kw che possiedo tuttora e con cui ho potuto staccarmi definitivamente dai motori termici grazie all’ottima autonomia – sono arrivato ad una conclusione. Questa: una persona come me che arriva a fare una media dai 50 km ai 150 km al giorno, in teoria e in pratica potrebbe fare a meno di avere una wallbox x ricaricare il veicolo. Ma,il problema a mio avviso non sta nella tempistica della ricarica, quanto nella sicurezza della ricarica.

Per quattro volte ho rischiato un disastro

Con tutti i veicoli posseduti ed elencati nelle righe precedenti, caricandoli con la shuko, ho ‘colato’ tutte le spine dei carichini sia le prese in cui erano inserite, come si vede anche nella foto in allegato. E l’ultima, quella della Hyundai, poteva risolversi in un disastro se per fortuna non fossi stato in casa quando è successo il fatto, il che mi ha permesso di staccare la corrente ed evitare dei grossi danni. Merito anche del veicolo che mi ha avvisato con una notifica sul cell.

Mille euro di wallbox, ma quale spreco?

Quindi dopo la quarta ed ultima volta ho capito che 1.000 euro di wallbox sono una cifra irrisoria, non certo uno spreco, a fronte di tutto quello che si potrebbe rischiare. E in più per uno che usa il ‘carichino’ è di una comodità indescrivibile arrivare a casa e non dover estrarre cavi dalla macchina: tutto è a portata di mano, come far benzina, e con dei tempi di ricarica molto di più che dimezzati.

Poi, avendo 6 kW di fotovoltaico con la wallbox riesco ad immettere nel picco di produzione 5 kw all’ora di energia, che altrimenti andrebbe venduta al GSE se stessimo caricando a 1,6 con il carichino.

Un’altra considerazione…chi passa all’elettrico con coscienza di tutti i suoi difetti (pochissimi) e pregi (un’infinità) non riesce più a tornare indietro, crea dipendenza!!! TUTTA LA VITA IN ELETTRICO!! „ Aronne Fagiani

Mai sottovalutare i rischi a lungo termine