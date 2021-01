La VW Trinity, la Nissan Winter, De Lorean…settimana flash

La VW Trinity, ammiraglia per sfidare Tesla. L’edizione Winter del furgone Nissan eNV-200. La De Lorean che pensa all’elettrico e…Settimana in 4 flash.

La VW Trinity, la sfida a Tesla si fa serrata

Si chiamerà Trinity la Volkswagen più potente e costosa della nuova famiglia elettrica. Il nome è stato confermato in settimana dallo stesso presidente del gruppo VW, Herbert Diess, con un tweet in cui rilancia ancora una volta la sfida alla Tesla. “La Trinity… rivoluzionerà la Volkswagen e in specie modo Wolfsburg! Una grande sfida per la nostra fabbrica più antica e blasonata quella di competere con un’industria che sta nascendo dal prato verde a Grünheide. Ma a noi piacciono le sfide!”. Grünheide è la località vicino a Berlino nella quale sta sorgendo la nuova Gigafactory dove verranno prodotte Model 3 e Model Y per il mercato europeo. Perché è stato scelto il nome Trinity l’ha spiegato il capo della marca Volkswagen, Ralf Brandstätter, con un post su LinkedIn. Rivelando che questa trinità profana poggia su tre pilastri: nuova piattaforma tecnica, guida autonoma a impulsi neurali, approccio produttivo rivoluzionario. Anche qui, con una sfida Tesla, che è ormai un chiodo fisso in Volkswagen…

La VW Trinity e… il furgone Nissan diventa Winter

Vacanze in montagna sulla neve (nel dopo-Covid)? La Nissan ha presentato l‘e-NV200 Winter Camper Concept, un’interessante versione del suo furgone elettrico studiata per le condizioni più difficili. Per ora i tratta di un prototipo, pensato per chi dimostra di avere uno “spirito di avventura sostenibile“. Gli pneumatici da fuoristrada e la maggiore altezza da terra forniscono una buona trazione su neve, fango e ghiaccio. E l’alimentatore di bordo da 220 volt riceve l’energia dal tettuccio a pannelli solari.

A bordo c’ una piccola cucina completamente funzionante e integrata nel furgone, compreso un frigorifero. I letti sono pieghevoli, per alternare spazi giorno e notte. Le finestre sono coibentate e progettate per proteggere dalle temperature gelide. Niente alberghi, insomma, una piccola baita viaggiante.

Il mito De Lorean rinasce elettrico? Ritorno al futuro…

La mitica DeLorean rinascerà elettrica? L’auto è diventata celebre come co-protagonista di un film indimenticabile come “Ritorno al futuro“. Dopo un buon successo commerciale con l’unico modello prodotto, la DMC, la Casa fondata da John DeLorean è andata incontro a una lunga serie di traversie. Con fallimenti e persino il coinvolgimento in una complessa operazione della FBI. Ora, dopo 40 anni di silenzio potrebbe rinascere con un modello a batterie. Motivo della scelta: la difficoltà di districarsi nelle difficoltà di omologare un motore endotermico in regola con le normative sulle emissioni.

Sul suo blog la Casa texana ha scritto: “Con il fatto che i veicoli elettrici stanno diventando sempre più di massa, abbiamo considerato il passaggio ad un veicolo completamente elettrico nel futuro. Il che rende certamente più facile il percorso attraverso il labirinto di emissioni che ancor incombe su qualsiasi motore a combustione interna…Non è un’idea così fuori…“.

Non ridete: l’alternativa all’auto è…la piccola LEF

Mica tutti possono permettersi un’automobile elettrica…L’aternativa è la LEF, veicolo olandese studiato per i piccoli spostamenti. La cabina è protegge dal maltempo, la velocità massima è tranquilla, 25 km/h e l’autonomia più che sufficiente per il commuting giornaliero di tante persone, 30 km. La Led può far sorridere, ma in un Paese regno della mobilità dolce come l’Olanda è regolarmente omologata e in vendita.

La cabina può ovviamente ospitare una sola persona. Entri sollevando un cofano trasparente e rimuovendo il volante telescopico, poi la guidi come un’automobile, con il doppio pedale acceleratore-freno. Il motore elettrico ha 1 kW di potenza ed è alimentato da una batteria che funziona a 48 volt e 10 Ah.

