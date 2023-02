La VW non raccoglie la sfida Tesla sui prezzi: non ci saranno ribassi nella gamma elettrica ID, contrariamente a quanto ha fatto Elon Musk con i modelli di punta.

La VW non raccoglie la sfida, a differenza di Ford che taglia

Tesla ha picchiato duro, portando i prezzi d’attacco di Model 3 e Model Y in Italia rispettivamente a 44.900 e 46.900 euro, nelle versioni con trazione posteriore. Subito si è mossa Ford (per ora negli Stati Uniti), tagliando il listino della Mustang Mach-e in media di 4.500 dollari. Un botta e risposta che non scalfisce la politica Volkswagen di non inseguire i ribassi altrui. È stato il numero uno del gruppo in persona, Oliver Blume, a spiegare che a Wolfsburg e in tutte le province dell’impero vige “una chiara strategia di prezzo”. E che si fa affidamento sull’affidabilità e sull’appeal di marchi e prodotti, non sulla guerra all’ultimo sconto. Blume non ha nessuna intenzione di farsi intrappolare in una spirale di prezzi al ribasso che penalizzerebbe fortemente la redditività. La Volkswagen vuole diventare leader di mercato anche nelle auto elettriche, entro la metà del decennio, ma non a qualsiasi prezzo. Bensì con una strategia di crescita redditizia.

ID.4 contro Model Y: autonomia, prestazioni… Sul tavolo c’è però un altro tema di cui Blume non parla e che costituiva invece l’ossessione del suo predecessore, Herbert Diess. Ovvero i costi di produzione di Tesla, molto più bassi, a partire dal numero di ore necessarie per costruire un veicolo. L’ex presidente parlava di 12 ore per Tesla e 18 per Volkswagen, un gap su cui si sta lavorando, sapendo di avere di fronte un competitor che migliora costantemente. E i clienti i confronti li fanno, vedendo che se prendiamo due auto confrontabili come Model Y e VW ID.4 molte voci sembrano parlare a favore della prima. Il prezzo nelle due versioni che trovate nella tabella è quasi allineato (710 euro in meno per la Tesla), così come l’autonomia, di poco superiore ai 530 km per entrambe. Ma il modello americano è molto più prestazionale: 5 secondi contro 8,5 nell’accelerazioni 0-100 e velocità massima di 217 km/h contro 160. Solo nei consumi prevale la VW: 16,5 x 100km contro 16,9.

