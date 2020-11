La VW ID.4 in produzione, si lavora alla ID.5 da 700 km

La VW ID.4 è già in produzione nella fabbrica tedesca di Zwickau, arriverà sul mercato a inizio 2021. E si lavora a un’ammiraglia da 700 km di autonomia.

La VW punta molto su questo Suv da 40 mila euro

La Volkswagen stringe i tempi sull’elettrico. Pubblica le immagini che mostrano la produzione già in corso del Suv ID.4. Mentre il numero uno del gruppo, Herbert Diess, impaziente di guidare il nuovo modello, posta sul suo profilo Linkedin la prima prova su strada. La Volkswagen parla di “un Suv tuttofare”, che dovrebbe diventare il vero best-seller mondale nell’elettrico, ancor più della ID.3. Con motore elettrico sull’asse posteriore che genera 150 kW (204 CV), con accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e velocità massima di 160 km/h.

Quanto all’autonomia, con la batteria da 77 kWh si arriva fino a 520 km WLTP (qui altre info). L’ID.4 potrà ricaricare nelle stazioni super-fast in corrente continua (DC) fino a 125 kW di potenza, inserendo in mezz’ora l’energia necessaria per coprire 320 km. I prezzi partiranno da 46.800 euro per la versione 1st Edition e da 56.800 per la super-accessoriata versione 1st Edition Plus. Di fatto, con gli incentivi, si partirà da 40 mila euro (anche meno con rottamazione).

Svelata l’ammiraglia da 700 km, in arrivo nel 2023

Ma ID.3 e ID.4 sono solo l’antipasto di una gamma di 70 modelli elettrici che il Gruppo Volkswagen ha in preparazione. Sui social il capo della marca Volkswagen, Ralf Brandstatter, ha postato le prime immagini di quella che sarà con ogni probabilità la ID.5, ora contrassegnata dal nome di progetto Aero B. Sarà prodotta a Emden, in Germania, con un look da grande station-wagon, un’ammiraglia del cosiddetto segmento E, quello della Phaeton.

Brandstratter la descrive con una certa enfasi: “Potrà essere caricata in modo super-veloce e offrirà un po ‘più di tutto: più spazio, più autonomia, più accelerazione e più velocità massima. Una festa per i sensi – e per tutti gli appassionati di tecnologia e design!“. Colpisce soprattutto il dato dell’autonomia dichiarata, 700 km, un range tale da far passare l’ansia da ricarica. Arrivo sul mercato previsto per il 2023.

Dal 2023