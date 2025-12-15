La VW a guida autonoma è già in strada, per capire…

La VW a guida autonoma è già in strada, a disposizione di chi la vuole provare. Si chiama Gen.Urban, non ha volante né pedali e circola tranquillamente a Wolfsburg.

La VW a guida autonoma circola a Wolfsburg, nelle zone più congestionate

Il punto di partenza del percorso di prova è il parcheggio per i visitatori del quartier generale Volkswagen. Da lì il test di quasi 10 Km attraversa la città. Passando per il cancello della fabbrica di Sandkamp, le strade Saar e Lessing, Brandenburger Platz, Breslauer Street, Grauhorststraße. E infine tornando via Heinrich-Nordhoff-Street.” Incroci a semaforo, rotatorie, cantieri attuali, aree residenziali, zone industriali e possibilmente traffico congestionato. Il percorso è scelto per corrispondere alle sfide tipiche del traffico urbano”, spiega l’azienda in un comunicato . “Ogni test drive dura circa 20 minuti”. La Gen.Urban non ha volante o pedali tradizionali. Il partecipante al test si siede al posto di guida, mentre un autista di sicurezza monitora il veicolo dal sedile passeggero. Se necessario, quest’ultimo può intervenire in qualsiasi momento, utilizzando un pannello di controllo con un joystick.

Un passo indietro rispetto a Tesla, ma qui le domande sono altre

In realtà siamo un passo indietro rispetto a Tesla, che ad Austin (Texas) mette già in circolazione i suoi Robotaxi , senza alcun passeggero a brodo. Ma Volkswagen mira soprattutto a raccogliere informazioni chiave sulle applicazioni reali della guida autonoma. “È la tecnologia a doversi adattarsi alle persone, non il contrario”, spiega Nikolai Ardey, responsabile innovazione del gruppo. C’è dunque da capire: