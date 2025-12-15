La VW a guida autonoma è già in strada, per capire…

La VW a guida autonoma è già in strada, a disposizione di chi la vuole provare. Si chiama Gen.Urban, non ha volante né pedali e circola tranquillamente a Wolfsburg.
La VW a guida autonoma circola a Wolfsburg, nelle zone più congestionate
Il punto di partenza del percorso di prova è il parcheggio per i visitatori del quartier generale Volkswagen. Da lì il test di quasi 10 Km attraversa la città. Passando per il cancello della fabbrica di Sandkamp, le strade Saar e Lessing, Brandenburger Platz, Breslauer Street, Grauhorststraße. E infine tornando via Heinrich-Nordhoff-Street.” Incroci a semaforo, rotatorie, cantieri attuali, aree residenziali, zone industriali e possibilmente traffico congestionato. Il percorso è scelto per corrispondere alle sfide tipiche del traffico urbano”, spiega l’azienda in un comunicato . “Ogni test drive dura circa 20 minuti”. La Gen.Urban non ha volante o pedali tradizionali. Il partecipante al test si siede al posto di guida, mentre un autista di sicurezza monitora il veicolo dal sedile passeggero. Se necessario, quest’ultimo può intervenire in qualsiasi momento, utilizzando un pannello di controllo con un joystick.
Un passo indietro rispetto a Tesla, ma qui le domande sono altre
- Come trascorrono il tempo le persone in un veicolo a guida autonoma?
- Quali funzionalità digitali supportano meglio il lavoro, l’intrattenimento o il relax?
- Come dovrebbe essere progettata l’interazione tra veicolo e passeggeri, in particolare per anziani o bambini?
- Soprattutto: le persone si sentono a proprio agio?
Un passo indietro a Tesla? Facciamo anche DUE o TRE…. Questa GEN.URBAN avrà ne più ne meno l’hardware che montano le auto WAYMO negli USA con mappe ad altissima risoluzione e area pre-mappate, non gli puoi certo mettere la destinazione che vuoi tu se non è dentro una determinata area abilitata.