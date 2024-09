La Voxan stabilisce quattro nuovi record di velocità

Il prototipo creato dall’Ohio State University con l’aiuto del Venturi Group ha quasi raggiunto i 290 km/h e stabilito quattro nuovi record di velocità.

I record che riguardano le moto elettriche sono in fermento e quattro primati stanno per essere riscritti. Il team Buckeye Current dell’Ohio State University College of Engineering ha infatti stabilito quattro nuovi record che sono in attesa di convalida da parte della FIM. Il team di studenti è stato supportato anche dal Venturi Group. L’università statunitense e il gruppo monegasco sono vecchie conoscenze e collaborano alla realizzazione di moto da primato fin dal 2009.

Insieme, a fine agosto, sul Bonneville Salt Flats, hanno riscritto i record di velocità nella categoria moto elettriche con peso inferiore ai 150 kg. I primati sono quelli del miglio lanciato con e senza carena e del chilometro lanciato con e senza carena.

Senza carenatura:

>> Partenza lanciata, 1 km: 168,712 mph – 271,515 km/h

>> Partenza lanciata, 1 miglio: 168,593 mph – 271,323 km/h

Con carenatura:

>> Partenza lanciata, 1 km: 180,065 mph – 289,787 km/h

>> Partenza lanciata, 1 miglio: 180,035 mph – 289,738 km/h

Come è fatta la moto dei record?

La RW-5 Voxan ha quasi toccato i 290 km/h grazie a specifiche tecniche uniche. Il motore a magneti permanenti raffreddato a liquido eroga una potenza di 80 kW ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio. E’ in grado di scaricare una coppia di 180 Nm. La Ohio State RW-5 Voxan pesa meno di 150 kg ed è lunga 2,57 metri con un passo di 1,68.

“Quattro nuovi record mondiali di velocità sono un regalo fantastico per celebrare il 15° anniversario della nostra collaborazione! – ha commentato Gildo Pastor, Presidente del Venturi Group -. La Ohio State University e il Venturi Group hanno già cinque record e ora siamo a nove. Ci vediamo presto per il decimo!”.

