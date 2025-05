Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La Volvo plug-in da 200 km di autonomia in solo-elettrico è in arrivo: è la XC70, che unirà a questo range di tutto rispetto anche un motore da 400 Cv.

La Volvo plug-in che batte tutti i record di percorrenza in elettrico

200 km è un valore molto vicino alla percorrenza massima che possono assicurare diverse citycar elettriche. La Volvo la annuncia per la XC70 plug-in in arrivo, un dato che di fatto dovrebbe permettere di usare il motore termico solo sulle lunghe distanze. Consentendo all’elettrico di coprire anche numerosi spostamenti da città a città. Certo per la nuova XC70, accanto a questa percorrenza record, viene annunciato una potenza di sistema di 400 kW, che ne fa un’auto assai prestazionale. Accompagnata, verosimilmente, da un prezzo importante. Non si conoscono al momento dati sulla capacità e le punte di ricarica della batteria, ma è presumibile che si tratti di valori notevoli, anche per non costringere a soste troppo prolungate. Il debutto della nuova XC70 è programmato per l’ultima parte del 2025 in Cina (la Volvo fa parte del gruppo Geely), per poi arrivare in Europa a inizio 2026.

In Italia in aprile vendute più plug-in che elettriche

È chiaro che percorrenze come questa daranno nuovo fiato alle vendite delle ibride plug-in. Una tecnologia che già era stata rivalutata dopo che il gruppo Volkswagen-Audi aveva iniziato a proporre modelli con autonomia oltre i 100 km. Un po’ tutti i produttori, cinesi compresi, hanno iniziato a mettere sul mercato auto con percorrenze più convincenti e le vendite si sono riprese, dopo un periodo di stasi. Soprattutto in Italia, mercato ancora freddino nei confronti dell’elettrico. In aprile si sono vendute 8.036 ibride plug-in contro 6.667 elettriche pure, con una quota di mercato del 5,7% per le prime e del 4,8% per le seconde. È chiaro che percorrenze come quella annunciata dalla Volvo ridaranno fiato a questa tecnologia, prezzi permettendo.

