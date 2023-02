La Volvo ai concorrenti: elettrico o saranno guai

La Volvo ai concorrenti: accelerate la conversione all’elettrico o saranno guai, rischiate di uscire dal mercato. Il monito, molto netto, del CEO Jim Rowan.

La Volvo ai concorrenti: “Il punto di svolta è vicino, chi non gioca d’anticipo…”

Al pari della Mercedes (qui l’articolo), la Casa svedese prevede di diventare completamente elettrica entro il 2030. E Rowan è convinto che anche i competitor dovrebbero abbracciare con più convinzione la strada della emissioni zero, senza se e senza ma. Commentando i risultati di bilancio 2022, il n.1 ha spiegato: “Il grosso problema con le transizioni del settore è che se non investi prima della curva, perdi quel punto di svolta e non sei pronto per quando il mercato cambierà. Stiamo investendo in anticipo sulla curva. Il mercato si sta muovendo verso l’elettrificazione ed è meglio che ci si prepari. E noi siamo stati abbastanza audaci da investire prima di quel punto di svolta, che sappiamo arriverà”. Rowan ha assicurato che entro il 2025 le Volvo elettriche e a benzina raggiungeranno il punto di pareggio nei prezzi. Un passo decisivo verso l’uscita di scena della gamma termica 5 anni dopo.

“L’unico problema? La disponibilità di materie prime per le batterie”

Che cosa può frenare questo processo? Una cosa su tutte: la disponibilità di materie prime per le batterie, in particolare del litio: “Questa è praticamente l’unica cosa che ostacola l’adozione su vasta scala dell’elettrico“, ha detto Rowan. “Stiamo discutendo con le miniere e le fabbriche di trasformazione per ottenere l’accesso diretto al litio a costi più prevedibili“. Naturalmente ci può essere una lettura maliziosa alle affermazioni pro-elettrico del top manager: Volvo, come Polestar, appartiene al colosso cinese Geely. E si sa che i costruttori di Pechino hanno una posizione di forza nell’elettrico, mentre sono praticamente assenti nelle auto tradizionali. Ma Rowan si fa forte degli ottimi risultati conseguiti nel 2022: 32 miliardi di dollari di fatturato (+17% sul 2021), record assoluto. Risultati a cui ha contribuito in maniera decisiva l’apporto della gamma elettrica, che vale già il 18% del totale e cresce mese dopo mese, accanto alle plug-in hybrid.