La Volkswagen perde soldi per l’elettrico, ma voi…

La Volkswagen perde soldi a causa delle auto elettriche, ma voi ignorate volutamente la notizia. È l’accusa che ci arriva da un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

La Volkswagen perde soldi, ma voi fate finta di nulla

“E ro curioso di vedere come avreste trattato la notizia che la Volkswagen, che era una macchina da soldi, ora é diventata una macchina da buchi. Nel senso che solo nell’ultimo trimestre, leggo sul sito del Corriere, ha perso la bellezza di 5,9 miliardi di euro. Forse non sarà solo l’elettrico il problema, ma sicuramente ha contribuito in modo determinante a creare questo buco. Sarebbe onesto da parte vostra scriverlo a chiare lettere. O date conto solo delle notizie in cui l’elettrico esce come la tecnologia vincente? Non credo che pubblicherete questa mia mail, ma vi saluto cordialmente comunque“. Andrea Maletti

La Volkswagen perde soldi, ma i problemi sono altri

Risposta. Partiamo da una premessa: d’abitudine non pubblichiamo le notizie sui bilanci trimestrali delle Case auto. Non l’abbiamo fatto neppure per Stellantis, un paio di giorni fa, che pure mostra segni di ripresa dopo un periodo molto difficile. Ma veniamo alla Volkswagen: non è vero che il maxi-buco citato arriva dalle auto elettriche, che anzi danno segnali incoraggianti. Soprattutto sul fronte degli ordini, con la famiglia delle piccole appena lanciata (ID. Polo ecc.) già arrivata a quota 150 mila. E con liste d’attesa che si preannunciano piuttosto lunghe. I problemi sono legati anzitutto al crollo delle vendite in Cina, mercato storicamente cruciale per Volkswagen. E alla maggior pressione accusata qui in Europa, anche per effetto proprio dei marchi cinesi, ormai imbattibili in patria e sempre più aggressivi qui.

Nel 2026 vendite giù dell’11%, ma per benzina e diesel

5,9 milioni di veicoli, l’11% in meno rispetto al 2025. Ed è una perdita legata a prodotti benzina o diesel. Modelli storici come la Golf cominciano a sentire il peso degli anni. In settembre questa auto, con le sue tante motorizzazioni, della due Tesla, che sono solo elettriche. E poi c’è sì un problema sull’elettrico, che è duplice. Sulle EV al momento VW Group ha margini di guadagno minori rispetto alle auto tradizionali. E solo ora comincia ad avere un’offerta convincente, con la nuova famiglia delle piccole (ID.Polo ecc). Infine, la cosa che fa più male: gli anni delle vacche grasse e dei margini di guadagno hanno gonfiato gli organici del gruppo. Molto più di quanto abbia fatto la concorrenza, Ora si cerca di rimediare con tagli di tutti i tipi, ma è una partita complicata e dolorosa. Morale della favola: nei primi 9 mesi del 2026 VW ha vendutorispetto al 2025. Ed è una perdita legata a prodottiModelli storici comecominciano a sentire il peso degli anni. In settembre questa auto, con le sue tante motorizzazioni, ha venduto meno della, che sono solo elettriche. E poi c’è sì un problema sull’elettrico, che è duplice. Sulle EV al momento VW Group harispetto alle auto tradizionali. E solo ora comincia ad avere un’offerta convincente, con la(ID.Polo ecc). Infine, la cosa che fa più male: gli anni delle vacche grasse e dei margini di guadagno hanno gonfiato gli organici del gruppo. Molto più di quanto abbia fatto la concorrenza, Ora si cerca di rimediare con, ma è una partita complicata e dolorosa.