La Volkswagen liquida Diess, il presidente pro-elettrico, e lo rimpiazza con il n.1 della Porsche, Oliver Blume. La brusca sterzata ufficializzata venerdì sera.

Da tempo la politica di Herbert Diess, mirata a una rapida e totale conversione all’elettrico, era nel mirino di parte degli azionisti e del potente sindacato interno. Già nei mesi scorsi i suoi poteri erano stati ridimensionati. Adesso è arrivata la spallata finale, benedetta dalla famiglia Porsche, prima azionista del Gruppo assieme ai soci pubblici. Si tratterà di capire, ora, se e come Blume rivedrà i piani varati da Diess, che prevedevano di qui al 2025 una serie impressionante di lanci di modelli elettrici. Come capo della Porsche, per esempio, Blume si era distinto dalle posizioni del vertice VW esplorando anche la strada dei carburanti sintetici, con investimenti cospicui. Diess, invece, ha probabilmente pagato anche le tante parole di elogio spese nei confronti di Tesla e di Elon Musk, più volte indicati come un modello seguire. Ferendo l’orgoglio di un gruppo che ritiene di avere al suo interno tutto quello che serve per avere successo.

Diess cacciato in largo anticipo sulla scadenza del mandato

Nato a Braunschweig, Blume è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen nel 1994. Ha ricoperto ruoli dirigenziali in Audi, Seat, Volkswagen e infine Porsche, di cui è presidente dal 2015 (carica che manterrà ad interim). “Blume ha dimostrato le sue capacità operative e strategiche in vari posizioni all’interno del Gruppo e in diversi marchi. Ha gestito Porsche da un punto di vista finanziario, tecnologico e culturale con grande successo per 7 anni consecutivi. Ora è la persona giusta per guidare il Gruppo e valorizzare ulteriormente la focalizzazione sul cliente e il posizionamento di marchi e prodotti”, ha spiegato il Presidente del Consiglio di sorveglianza (l’organo che rappresenta gli azionisti), Hans Dieter Pötsch. Quanto a Diess, il comunicato che annuncia la sostituzione si limita a generiche parole di ringraziamento. Ma resta la brutalità di una cacciata in largo anticipo rispetto alla scadenza del mandato.