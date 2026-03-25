La Volkswagen alle armi, pronta a riconvertire fabbriche

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La Volkswagen alle armi, pronta a riconvertire la fabbrica di Osnabruck. A sostegno della politica di rafforzamento militare del governo tedesco.

La Volkswagen alle armi/ Partnership con gli israeliani per scudi anti-missile

“Altro che conversione ecologica all’elettrico”, titola una delle più popolari testate olnine tedesche. Volkswagen potrebbe convertire il suo impianto di Osnabruck da atabilimenti per produrre auto a fabbrica di sistemi per missili. Secondo il Financial Times, il colosso tedesco sta trattando con l’israeliana Rafael Advanced Defence Systems, società controllata dallo Stato israeliano. E nota negli ambienti militari per aver realizzato lo scudo anti-missili Iron Dome. Al momento, i dialoghi sarebbero ad un buon punto e avrebbero incassato il placet del governo tedesco. L’accordo porterebbe nello stabilimento di Osnabruck, nel land della Bassa Sassonia, la produzione di camion pesanti per il trasporto dei sistemi anti-missile, dei lanciatori e dei generatori elettrici. Rafael potrebbe realizzare un altro impianto in Germania per fabbricare i missili.

Riconversione di Osnabruck, che produce T-Roc, Porsche Cayman e Boxster

Lo stanbilimento di Osnabruck è uno dei più antichi del gruppo. Sorge su una superficie di 430 mila m2, con 2.300 dipendenti. I modelli prodotti sono Volkswagen T-Roc Cabriolet, Porsche Cayman e Porsche Boxster. La nascente collaborazione con il partner israeliano, secondo il Financial Times, può rappresentare “l’esempio più eclatante finora di come l’industria automobilistica tedesca stia cercando partnership con il settore difesa. Dopo che i profitti sono crollati per via della crescente concorrenza cinese e della lenta transizione verso i veicoli elettrici”. L’avvio della produzione potrebbe partire entro un anno o 18 mesi, riferisce una delle fonti. A patto, ovviamente, che lavoratori accettino la transizione alla produzione di armi. E qui si apre un bel capitolo: da produrre auto a sistemi bellici ce ne passa…