La volete provare un’elettrica? Ecco come si fa

La volete provare un’auto elettrica? Ecco con quali modalità 5 Case offrono test-drive ai potenziali clienti. A cominciare dalla Nissan Leaf, in prova per 2 giorni. Noi lo diciamo da sempre: le elettriche vanno guidate, prima di parlarne…

La volete provare una Leaf per due giorni?

Per la prima volta da ottobre i clienti hanno la possibilità di avere in prova la Leat per 48 ore. Un tempo che la Nissan ritiene congruo per prendere confidenza con un veicolo 100% elettrico. Il test drive si prenota on line sul sito www.nissan.it , inserendo i propri dati e inoltrando la richiesta. Entro breve, un operatore richiama il cliente per fissare le date della prova e il ritiro della vettura presso la rete di concessionari italiani.

E una Renault Zoe non la volete provare?

Anche per la Renault Zoe, l’elettrica più venduta, la prova si prenota on line. Si va sul sito dedicato e si clicca su “Test Drive E-Experience”. Bisogna compilare un breve questionario, in cui si indica che auto si possiede (se una Renault o di altre marche) e si aggiungono i dati personali. Dopo di che si viene contattati e si fissa la data, presso la concessionaria locale.

Per la Tesla Model 3 test-drive “senza contatto”

Non la volete provare l’auto elettrica più venduta al mondo? Stiamo parlando del Model 3, ovviamente. In tempi di di Covid-19, la Tesla si è attrezzata per un test-drive senza contatto con operatori della marca americana. In pratica: si compila un format sul sito Tesla e si ricevono tutte le istruzioni su dove trovare l’auto con un codice di sblocco. Oltre, naturalmente, alle info su tempi e modi di restituzione.

La VW con la ID.3 testa anche il tuo stile di guida

Anche l’attesissima Volkswagen ID.3, in consegna da pochi giorni in Italia, ti offre la possibilità di un test drive. Si può richiedere on line compilando questo format e scegliendo la concessionaria più vicina. La versione che ti faranno guidare è la Life, con batteria da 58kWh e motore bello potente: 150 kW/ 204 CV. Ma prima ancora della prova, la Volkswagen ti consiglia un altro test. Ovvero scoprire, attraverso l’app EV Check, se il tuo stile di guida è adatto alla mobilità elettrica. Se no…

Un giretto si può fare anche con la Peugeot e-208

Anche la Peugeot e-208 dà la possibilità di una prova per capire se è un’auto che fa per te. C’è un sito dedicato, con un calendario e le date disponibili nel mese di ottobre (sette giorni sono già indicati come indisponibili). Oltre agli incentivi statali, in questa fase la Casa francese sta spingendo la sua elettrica di punta (settima tra le più vendute in Italia) con 4.500 euro di “incentivo Peugeot”.

— E voi l’avete già fatto un test-drive? Vi ha soddisfatto? Raccontatelo qui…