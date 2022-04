La vita in elettrico? È dura, ma non per le ricariche…

La vita in elettrico? È dura sì, ma non per le ricariche, racconta Marco, un lettore fiorentino che guida una Nissa Leaf. Il problema è lo scetticismo che ti circonda. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La vita in elettrico? Per me è cominciata da un incidente, ho distrutto una macchina

“V i seguo già da un paio di anni e alla fine ho deciso, con tempismo direi perfetto, di passare all’elettrico a Luglio 2021. Vi racconto però la mia storia. Ho sempre pensato che le auto elettriche fossero degli inutili giocattoli elitari, buoni solo per fare casa-lavoro e la spesa. Complice però un incidente nel quale ho distrutto la mia prima auto (io ne sono uscito illeso), ho dovuto comprare una macchina economica per fare il tragitto lavoro-casa. Che ho odiato con tutto me stesso nei 3 anni in cui ho avuto il dispiacere di guidarla. Questo odio viscerale mi ha portato a pensare seriamente di cambiare auto e, essendo io per natura, molto attento all’ambiente mi sono informato sulle alternative ecologiche. Mi si è aperto un mondo, mi sono informato su tutto quanto riguarda la filiera dell’energia Italiana, sull’efficienza di trasmissione, sulle fonti rinnovabili, insomma, su tutto. E alla fine ho capito che sì, l’auto elettrica è un giocattolo elitario, ma solo se si pensa all’auto elettrica come auto normale “ .

La vita in elettrico tormentata dalle domande della della gente

“ Dal mio punto di vista è imperativo, più che fare auto con 1.000km di autonomia che si ricarichino in 20minuti, un cambio di mentalità. È possibile che esista un altro modo di viaggiare, anziché avere SEMPRE le natiche sulla propria auto? Questa è la domanda che mi sono fatto. Io tra l’altro sto in un paese a 45km dalla città più vicina, in montagna (per quanto possano essere “montagnose” le colline toscane). Dove l’ultimo servizio di trasporto pubblico arriva alle 21 e mezzo e poi stop fino alle 6. Eppure ero sempre più convinto che per me l’auto elettrica fosse l’ideale quindi, facendo un salto di fede, ho acquistato una Nissan LEAF nel Luglio 2021. Mai, e dico mai, scelta fu più azzeccata. In quel periodo, per pura coincidenza avevo anche bloccato i prezzi dell’energia in quanto avevo cambiato fornitore. Io stavo alla grande, ma poi è cominciata la parte più strana del possedere un’elettrica: le domande della gente “ .

“Eh, ma è una tecnologia non ancora matura”

“ Le domande più comuni sono:

Domanda – Ma è elettrica ibrida o solo elettrica?

Risposta – Ma davvero?

D- Ma quanto ci metti a ricaricarla?

R- Meno di te, io quando arrivo a casa mica sto a guardarla che si ricarica, tu invece devi andare dal benzinaio e perdere quei 5 minuti che servono…

D – Ma se devi fare un viaggio lungo come fai?

R – Mai sentito parlare di treni? Se poi non è servito da treni poco male, arrivo alla stazione più vicina noleggio un’auto per quella settimana l’anno in cui sono in vacanza. Tanto risparmiando 2-300 euro al mese penso di potermelo permettere!

ancora non è una tecnologia matura“. No. A non essere maturo è chi non riesce a pensare ad un altro modo di vivere la mobilità. Scusate lo sfogo, ma avevo bisogno di scriverlo, dopo aver letto l’articolo sulla giornalista fiorentina che “combatteva” tutti i giorni per ricaricare. Io tutti questi problemi non li ho trovati ma si sa, un po’ di esagerazione fa bene ai click “ . Marco Passiatore. E comunque, dopo tutte queste argomentazioni mi sento dire: “eh, ma“. No. A non essere maturo è chi non riesce a pensare ad un altro modo di vivere la mobilità. Scusate lo sfogo, ma avevo bisogno di scriverlo, dopo aver letto l’articolo sullache “combatteva” tutti i giorni per ricaricare. Io tutti questi problemi non li ho trovati ma si sa, un po’ di esagerazione fa bene ai click

Risposta. Piccolo aneddoto personale. Quasi tutte le mattine bevo un caffè in un bar di fronte all’ufficio. Incontro spesso un tizio che conoscevo di vista, ma che da quando ho l’auto elettrica mi interroga con aria di sfida e domande tipo: “Va ancora quel catorcio?“. Ci vuole pazienza: non solo detestano le EV (e forse qualsiasi novità all’orizzonte), ma vorrebbero anche che chi ne ha una andasse incontro ad ogni tipo di disavventura. Purtroppo la mia piccola Zoe, con tutti i suoi limiti, finora non ne ha avute. (M.Te).