La vita elettrica: ripasso dei fondamentali

La vita elettrica, nel senso di guidare una veicolo a batterie, si basa su alcuni concetti fondamentali. Molti lettori ci chiedono un ripasso: iniziamo dalla ricarica, invitandovi a condividere le vostre esperienze, nel bene e nel male. Presto lo faremo con un’iniziativa molto coinvolgente, annunciata a breve.

La vita elettrica / Capire il processo di ricarica (1)

La ricarica, lo sappiamo tutti, avviene collegando un’auto elettrica a una presa di corrente con un cavo. Da qui, però, possono cominciare una serie di riflessioni. Ad esempio, in merito alla tipologia del cavo da adottare (e se in dotazione al veicolo o alla colonnina) e alla fonte di energia. Quest’ultima può spaziare da una presa domestica (o una più sofisticata wall-box) fino a una stazione di ricarica vera e propria. Così come importante è la modalità di erogazione dell’elettricità: può essere a corrente alternata (AC) o in corrente continua, in questo caso DC o, ancor più veloce, HPC. È ovvio che più la colonnina è potente, come kW erogati, più la ricarica è veloce, ma è anche più cara, perché l’installazione per il gestore è decisamente più impegnativa.

Corrente alternata vs corrente continua (2)

La batteria di un’auto elettrica raccoglie energia sotto forma di corrente continua. E c’è un componente, il “raddrizzatore”, che permette di ricaricare l’accumulatore in questo modo anche se l’energia proviene in corrente alternata. Per ragioni tecniche e strutturali, quello inserito a bordo di una vettura elettrica non può però superare certi livelli di potenza. Pertanto, la potenza erogata in caso di ricarica a corrente alternata non supera tendenzialmente i 22 kW. Questa modalità di rifornimento si può effettuare tramite una presa domestica, ma anche con una wallbox e diverse tipologie di stazioni di ricarica (sia a uso pubblico sia aziendale). E l’operazione viene “controllata” dall’autovettura mediante il proprio raddrizzatore (anche conosciuto come on-board charger).

La potenza di ricarica arriva a 350 kW, ma l’auto…(3)

In caso di ricarica in corrente continua, invece, l’energia viene erogata alla macchina dopo essere stata “trasformata” dal raddrizzatore collocato all’interno della stazione di ricarica. In altre parole, la tensione è sempre continua e l’energia può essere immagazzinata direttamente nella batteria. Inoltre, visto che il raddrizzatore non si trova a bordo, ma all’interno di un’infrastruttura di ricarica “statica”, non ha particolari limitazioni dal punto di dimensioni e potenza. Lo conferma il fatto che le ricariche rapide e ultrarapide, normalmente installate su strade statali e autostradali, sono in grado di gestire potenze da 50 kW o superiori. Si arriva fino a 300-350 kW, con rifornimenti veloci, a patto che le batterie siano in grado di “accettare” potenze così elevate.

La vita elettrica e il valzer dei connettori: scegli il cavo che fa per te (4)

Una volta fatta questa analisi, si può riflettere sui connettori, ovvero le tipologie di cavi che si trovano nei cavi delle autovetture e delle colonnine per svolgere la ricarica. Il modello CCS (Combined Charging System) rappresenta, in Europa, lo standard per la ricarica rapida in corrente continua, sostituendo progressivamente il CHAdeMo. Il Mennekes, invece, costituisce il riferimento per la ricarica in corrente alternata. Si trova infatti normalmente nei cavi in dotazione dell’auto elettrica (che si collegano a prese monofase e trifase) e nelle wall-box a uso domestico.

Dalla giornata lavorativa alla…pausa caffè (5)

Parlando del tempo effettivo della ricarica, è necessario compiere le opportune distinzioni. Nel caso di “rabbocco” domestico, le potenze in gioco variano mediamente da 3 kW (o, meglio, 2,3 kW del contatore di casa) a 7,2 kW. Si può ricorrere alle prese elettriche standard o alle wall-box, decisamente consigliabili in quanto più sicure e in grado di gestire la ricarica a piacimento. Questi livelli di potenza si traducono in 4-12 ore per svolgere la ricarica, a seconda della capacità di riempimento che si intende raggiungere della batteria. E, ovviamente, della quantità di energia residua prima del rifornimento. Valori tra 7,2 kW e 22 kW si trovano solitamente nelle stazioni di ricarica per uso aziendale, così come in quelle a uso pubblico. Con il livello di potenza maggiore, si può effettuare la ricarica in circa 2 ore, ipotizzando di dover “fare il pieno” con una batteria da 40 kWh. La 500e, per esempio, ha una batteria da 42 kWh.

Oltre il concetto di distributore, è proprio un altro mondo (6)

Le ricariche in corrente alternata sono quindi legati a soste prolungate. Ad esempio, durante la notte o la giornata lavorativa, ma anche in occasione di pasti “sostanziosi”. Spostandosi nelle categorie superiori delle stazioni Fast e Ultra Fast (da 50 a 350 kW), il tempo richiesto può scendere a poche decine di minuti. Compatibile quindi con un brunch o una veloce commissione. Oppure, per un “riposino” e la lettura di qualche pagina di un libro. Dunque, niente paura: con un po’ di accortezza, non c’è il rischio di “invecchiare” per una ricarica. Un aspetto importante è la varietà dei luoghi in cui sono installate le stazioni. Non esistono infatti soltanto “distributori” di energia elettrica che ricalcano il modello delle stazioni di servizio per le auto a benzina. Il rifornimento si effettua anche mentre fai la spesa. Lo dimostrano i tanti accordi stretti tra operatori energetici e della GDO: Enel X con Conad e Mondo Convenienza, A2A con MD, Duferco con Coop Liguria. E ancora, Be Charge con Auchan e i Paesi Bandiera Arancione…

La vita elettrica con voi protagonisti: preparatevi a raccontarvi (7)

A fianco di queste iniziative, ci sono anche quelle di imprenditori intraprendenti. Come Elena Novarino e Giovanni Russo, proprietari dell’agriturismo Cascina Faletta a Casale Monferrato, che si sono attrezzati di un sito di ricarica per veicoli elettrici. Una scelta di tanti albergatori e ristoratori, dettata dal desiderio di sposare e promuovere la sostenibilità a 360° gradi, dalla tavola alla mobilità. E che può essere replicata da tutti coloro che intendono accelerare il percorso di transizione energetica, coniugando benefici ambientali e per il business. Insomma, l’ecosistema dei servizi di ricarica per veicoli elettrici ha il potenziale per espandersi sempre più all’interno di luoghi e spazi della vita quotidiana. E voi, che abitudini avete per la ricarica? Presto vi chiederemo di raccontarci la vita elettrica, la vostra, in un modo molto coinvolgente. Stay tuned…