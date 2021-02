La vita elettrica (in ID.3) di Nordio, capo di VW Italia

Manopole e pulsanti, per esempio, sono quasi tutti spariti. L’infotainment e la climatizzazione si gestiscono con i controlli vocali o tramite il grande touch al centro della plancia. Si allaccia la cintura e si è pronti per mettere in moto, quindi piede sul freno – come per le auto con cambio automatico – e mano sulla leva che c’è dietro al volante.

Semplice ed essenziale anche in questo caso, si usa per avviare l’auto e per selezionare la modalità di guida (niente pomello del cambio). D, drive, la marcia in avanti, B per attivare una gestione ottimale della batteria, N per la folle, R per la retromarcia. Un clic e si parte. Nel silenzio, e si resta letteralmente attaccati al sedile. Avendola già guidata, sapevo cosa aspettarmi. Eppure ogni volta mi stupisce. Avere a disposizione tutta la coppia sin dall’inizio è senza dubbio sinonimo di guida dinamica, ma anche di sicurezza. Soprattutto in città, è una caratteristica che può fare la differenza quando ci si trova in situazioni di traffico complicate.

—- Leggi anche: “Vorrei un’elettrica, meglio una Volkswagen ID.3 o una Renault Zoe?” —-

“Lunga come una Golf, ma sterza come una citycar…”