La Vita Elettrica di Pantaleo con la sua Zoe

La Vita Elettrica di Pantaleo: un anziano e simpatico agricoltore sardo racconta pregi e difetti della sua Renault Zoe. Lo fa in un video che partecipa al nostro concorso, che mette in palio tra i lettori migliaia di euro in ricariche Enel X Way.

La Vita Elettrica di Pantaleo, nei campi della Sardegna

Non è mai troppo tardi per passare all’elettrico. Pantaleo l’ha fatto acquistando una Zoe e ne è decisamente soddisfatto: “Queste auto non inquinano e sono silenziose. E la monomarcia va benissimo per chi ha la mia età“. Difetti? “Mancano le colonnine di ricarica rapida, in cui rifornire in pochi minuti“. Di solito, però, Pantaleo ricarica a casa, di notte o nel fine settimana, con una presa industriale che ha attrezzato anche nella sua cascina. Oppure quando va qualche ora nei campi: lascia l’auto in ricarica e quando torna la torva con inserita l’energia per l’autonomia che gli serve. I suoi, del resto, non sono viaggi lunghi: “Faccio 40-50 km al giorno, mi basta ricaricare al massimo due volte alla settimana“. Poche parole e pochi gesti per mostrare come si inserisce il cavo e come la Zoe sia entrata senza problemi nel suo tran tran quotidiano.

Come si partecipa (e vince) al nostro concorso

Come dimostra anche Pantaleo, la mobilità elettrica può avere mille volti e mille storie: con i video che ci invierete cercheremo di mostrarli tutti. Non solo auto: La Vita Elettrica si può declinare in moto, scooter, e-bike, in barca o in motoscafo… Oppure, come mostrano i video già pubblicati, in vacanza in monoruota o al lavoro con un piccolo scuola-bus, come nel caso di Italo. Per partecipare al concorso non è necessario possederlo un veicolo elettrico: potete essere semplici testimoni di questa rivoluzione, con un video che la racconti dal vostro punto di vista. I video appariranno sul nostro canale YouTube. A tre di essi andranno premi molto appetibili: nell’ordine 1.500, 1.000 e 500 euro di ricariche Enel X Way. Valide anche su tutti i punti di ricarica interoperabili, la stragrande maggioranza.

