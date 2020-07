La via tedesca all’elettrico è tutta un Suv: bene così?

La via tedesca all’elettrico è tutta un Suv. In questi veicoli il made in Germany sempre trovare il giusto equilibrio tra emissioni e margini di guadagno…

La via tedesca per preservare i margini di guadagno

Ormai non passa settimana senza che una delle grandi marche tedesche annunci l’arrivo di un altro Suv (o cross-over, o giù di lì). Nei giorni scorsi è toccato alla Audi Q4 Sportback e-tron, in vendita nel 2021, uno dei 25 modelli elettrici che la Casa di Ingoldstadt avrà in gamma entro il 2025. Salvo qualche eccezione, sono quasi tutti Suv, anche se in alcuni casi (come in questo) la silhouette è un po’ più slanciata, con lunotto posteriore più inclinato. L’altezza è comunque di un metro e 60 cm.

A giorni la BMW presenta la sua iX3, altro Suv...La scelta ha una precisa ragione economica: questo tipo di veicoli, di notevole successo negli ultimi anni, ha un pubblico in grado di pagare prezzi piuttosto alti. Il che consente di “annegare” senza troppe difficoltà nei Listini finali il costo delle batterie. Un plus che non sarebbe facilmente digeribile in un’auto da 10-15 mila euro, ma lo è in un modello che ne costa 50 mila e più.

Ma chiediamoci: che cosa serve alle nostre città?

È una strategia esposta a suo tempo dal capo della marca Volkswagen, Ralf Brandstatter: “Per aumentare la redditività, abbiamo lanciato l’offensiva SUV. Entro il 2025, la sola Volkswagen espanderà la sua gamma di SUV in tutto il mondo, ampliandola dagli attuali undici a oltre 30 modelli. Quindi ogni secondo veicolo Volkswagen sarà un SUV“. Il top manager tedesco non si riferiva solo all’elettrico, ma essendo nelle auto a batterie la stragrande maggioranza dei nuovi modelli…

Quel che noi ci chiediamo è se quel che è bene per il made in Germany (che ragiona sul mercato globale) è bene anche per le nostre città e le nostre strade. Noi sogniamo un elettrico diverso, fatto di elettriche piccole, che consumino poca energia e occupino poco spazio in movimento e in parcheggio. Che combattano la congestione, oltre che l’inquinamento. Costruirle e venderle con margini accettabili non è facile. Ma questa è sempre stata la mission delle marche latine, italiane e francesi in particolare. È un tema sul quale dovrebbero ragionare anche i governi, quando decidono che cosa incentivare. Voi che ne dite?