La versione di Montezemolo: auto elettrica? Perfetta in città

L’uomo che ha regalato alla Ferrari (e all’Italia) gli ultimi e ahimè lontani trionfi in Formula 1, viaggia (anche) in auto elettrica. Qualche giorno fa è circolata la notizia, corredata da foto opportunity, che Luca Cordero di Montezemolo si è comprato un’auto elettrica. O meglio, una delle reginette tra le city car elettriche: la Renault Zoe. E dice: Auto elettrica? Perfetta in città

E’ la seconda Zoe che prendo, specifica subito, quasi a sottolineare una ormai consolidata confidenza con l’auto elettrica. Di qui lo spunto per una breve chiacchierata con l’avvocato Montezemolo sul presente e sul futuro dell’auto elettrica.

Soddisfatto dell’acquisto?

Sì, certo. Penso che ormai l’auto elettrica in città sia l’ideale. Lo è per chi la usa e lo è per la città stessa, per l’ambiente. Anche perché nelle città è relativamente facile trovare, oggi, i punti di ricarica. Diverso quando si esce dall’ambito urbano.

L’auto elettrica è il futuro. Ma serve razionalità

Cosa pensa, in generale, degli obiettivi dei governi e dell’industria automobilistica riguardo alla transizione verso l’auto elettrica?

Penso che questa sia una parte molto importante del futuro. Ma occorre una certa dose di razionalità. Non bisogna farsi prendere la mano da certi aspetti propagandistici o da un eccesso di entusiasmo.

Puntare sul trasporto pubblico elettrico

Ci spieghi….

Come dicevo, per il livello tecnologico di oggi, non c’è dubbio che l’uso dell’auto elettrica in città sia una risorsa molto positiva. Mi pare ancora prematura l’accelerazione che si pretenderebbe per gli usi dell’auto elettrica sulle lunghe percorrenze. La transizione è importante e va fatta, ma senza esagerare. C’è ancora strada da fare.

Cosa consiglia allora?

Consiglierei di accelerare, soprattutto, gli investimenti sui mezzi destinati al trasporto pubblico. O su quelli commerciali. Questo è un fronte su cui occorre puntare.

Svecchiare il parco auto italiano

E per l’auto quali prospettive vede? L’Italia ha uno dei parchi auto più vecchi d’Europa

Bisogna cercare di accelerare sul rinnovamento del nostro parco auto. E, soprattutto, del nostro sistema di trasporto pubblico, sia quello urbano che quello per le lunghe e medie percorrenze. Non bisogna dare per morti i motori termici, il cui sviluppo tecnologico, soprattutto in direzione dell’ibrido, è importante. Non c’è dubbio che l’auto elettrica appartiene al nostro futuro. Ma si tratta di un futuro che va costruito e ponderato, anche tenendo conto dei risvolti industriali e occupazionali. Anche i tedeschi, del resto, stanno avviando una profonda riflessione su questo. E poi l’Italia ha un altro grave problema.

Paghiamo l’assenza di un’industria automobilistica nazionale

Quale?

Noi non abbiamo più un’industria automobilistica nazionale. Con Stellantis siamo ormai legati alla Francia. Ci sono gruppi automobilistici intercontinentali, come Volvo, che legano Cina e Svezia. Ci sono i tedeschi. Questo, per noi è un problema di autonomia nelle scelte, negli investimenti, per le ricadute occupazionali.