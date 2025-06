La verità sull’auto elettrica: grazie Milena Gabanelli!

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il Dataroom di Milena Gabanelli, stamattina sul Corriere e questa sera nel TG di Enrico Mentana su La7, toglie ogni alibi ai nostalgici dei motori a petrolio e smaschera i profeti della “neutralità tecnologica”. A chi invoca “meno ideologia e più pragmatismo” nella transizione ecologica, come il nostro governo, l’analisi della Gabanelli contrappone dati inconfutabili sull’ unica tecnologia disponibile, che allo stato della scienza è quella elettrica.

Milena Gabanelli, assieme a Rita Querzé della redazione Economia del Corriere della Sera, fa un quadro completo delle emissioni – inquinanti e clima alteranti – motorizzazione per motorizzazione, sia a breve termine (2030) sia in prospettiva 2050, quando evoluzione tecnologica attesa e diffusione delle fonti rinnovabili aumenteranno ancora la sostenibilità della tecnologia full electric.

Quindi sfata alcuni falsi miti sui biocarburanti e idrogeno nell’automotive e mette a confronto l’efficienza energetica, ovvero quanta energia consumata si trasformi in movimento, per ogni tipologia di motore. Il tutto avvalendosi delle più autorevoli fonti scientifiche. Tra queste, lo studio di Interntional Council on clean Transportation (Icct), la “Rassegna bibliografica di studi LCA per i sistemi di produzione di energia elettrica” del professor Bruno Notarnicola commissionata nel 2022 dal Ministero dell’Ambiente guidato da Roberto Cingolani e l’indagine della società di consulenza Ricardo Group per la Federazione internazionale dell’automobile (qui).

“Raccontiamo ai cittadini le cose come stanno”

Sul tema dell’efficienza energetica, infine, il documento “Decarbonizzare i trasporti. Evidenze scientifiche e proposte di policy” redatto per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da un gruppo di scienziati italiani, tra i quali l’amico Nicola Armaroli.

L’articolo di Milena Gabanelli e Rita Querzé prende spunto dal divieto di circolazione per i veicoli diesel fino a Euro 5 a partire da ottobre e per tutte le regioni del Bacino Padano. Provvedimento ora sotto attacco da parte del ministro dei Trasporti Matteo Salvini. E si chiude accennando al ban 2035 per i veicoli termici nell’Unione europea che qualcuno, tra cui il nostro governo, vorrebbe radicalmente rivedere. Questa la conclusione del Dataroom: «Non si usi il paravento della neutralità tecnologica per continuare con le guerre ideologiche. La transizione sarà difficile, ma inevitabile, e avrà un prezzo. Bisognerà allora prendere decisioni che tengono insieme le questioni ambientali con quelle economiche e sociali. Ma raccontando ai cittadini le cose come stanno».

Vaielettrico si complimenta e sottoscrive.

