La Verità dice una bugia sull’auto elettrica, scrivendo di maggiori pericoli di investire i pedoni a causa della precoce usura dei freni? Lo sostiene Marco, un lettore. Vaielettrico risponde. Per contattarci scrivete a info@vaielettrico.it

La Verità dice una bugia: “Non lo sanno che i freni non li usiamo quasi mai?”

“Seguo da tanto la vostra pagina e sono felice che qualcuno racconti la verità (vedi sotto). Oggi scorrendo nel feed ho trovato una notizia di una testata mai sentita, che solo dal nome fa intendere il livello di quel che produce. Questo il link all’articolo. Basta leggere la parte accessibile a tutti senza login (non metto i miei dati su quella porcheria di sito) per capire l’ignoranza che continua a dilagare. E allora mi chiedo: possibile che nel 2024 i fantomatici giornalisti non abbiano ancora capito che noi i freni non li usiamo quasi mai? E come è possibile che dopo così tanto tempo questi soggetti non si siano stancati di sparare balle così grosse?“. Marco

Che cosa non si inventa pur di denigrare le EV…

Risposta. La Verità fa a gara con Nicola Porro nella cacciaa ogni pretesto possibile per attaccare l’auto elettrica. Vedi il VIDEO a fine articolo, con il contorcano di Paolo Mariano. Purtroppo molto spesso (quasi sempre) sbaglia bersaglio, come in questo caso. Sostenere che ci possa essere un maggior pericolo per i pedoni è una bestialità. Intanto perché, come dimostrano anche le tante indagini svolte dalle principali compagnie assicurative, in genere chi guida una EV va più piano. E poi perché non c’è alcun pericolo di un’usura precoce dei freni, dato che (come segnala Marco) il relativo pedale non si usa quasi mai. Optando invece per la frenata rigenerativa. Non a caso spessissimo i lettori ci scrivono segnalando di trovare le pastiglie in ottime condizioni anche dopo numeri rilevanti di km.