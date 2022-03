La vera autonomia della Twingo, al di là dei dati ufficiali di omologazione, nel racconto di Ivan, un lettore che la piccola Renault la usa tutti i giorni. Chi vuole condividere le esperienze in elettrico, può scrivere a info@vaielettrico.it .

di Ivan Ortombina

“Vi racconto la mia esperienza dopo un anno di elettrico. Ho acquistato una Renault Twingo nel marzo 2021. Dopo un’iniziale periodo di assestamento, anche l’autonomia non è più un problema“.

La vera autonomia della Twingo: “Ansia da autonomia? Passa subito…”

“Il fatto di collegare la macchina alla presa elettrica diventa ben presto un’abitudine che mi ha liberato dal dover fare il pieno alla stazione di benzina. Se all’inizio avevo paura di restare senza corrente, adesso, con esperienza ed occhio, riesco a partire di casa per fare una commissione anche con il 15% di autonomia. Sapendo che riesco a tornare a casa senza rimanere a piedi. Fortunatamente ho la possibilità di ricaricare a casa. Mi rendo conto che, tra colonnine che non funzionano e maleducati che parcheggiano senza ricaricare, per chi non può caricare a casa forse i tempi ancora non sono maturi. La macchina purtroppo rimane all’esterno, riparata sotto un gazebo. Questo, nel mezzo della campagna veneta ha sicuramente un impatto negativo sui consumi. Soprattutto se collegato con l’immancabile preriscaldamento, altro gioiello della tecnologia elettrica“.

La vera autonomia della Twingo: 5,45 km/kWh su 15mila km percorsi

“Per gli amanti dei dati: percorro quotidianamente circa 60 km nel tragitto casa-lavoro, molto trafficati. A volte, se il traffico è insostenibile, faccio anche l’autostrada. Totale km percorsi in un anno 15.500, circa 10% autostrada, 50% extraurbano, 40% urbano. Mi sono adattato alla guida con recupero elettrico nella frenata e praticamente guido con un solo pedale, sfruttando al massimo la frenata elettrica. Ho installato un contatore a monte della colonnina e quindi ho registrato il consumo reale della ricarica e del preriscaldamento. Dopo un anno si è fermato a 2.843 kWh, per una percorrenza media di 5,45 km con un kWh, 18,99 kWh per 100 km, contro i 14,1 dichiarati“.

In tutto fai 120 km in inverno e 200 e più nella bella stagione

“L’autonomia reale con ricarica al 100% varia da un minimo di 120 km in inverno a più di 200 km nella bella stagione. Questo al netto dell’autostrada, sopra i 100 km/h l’aumento dei consumi è drastico. Ricarico a 10A per scelta a casa, ma ho sperimentato una colonnina veloce ed in 40 minuti di ricarica si guadagnano circa 100 km di autonomia. Questo permette di fare una pausa caffè e tornare a casa anche in caso di un inatteso viaggio. Concludendo. Lo stile di guida è piacevole, gli interni spaziosi anche con due seggiolini dietro, il bagagliaio è capiente per fare una spesa abbondante o portarsi dei bagagli per brevi viaggi. L’autonomia? Solo una questione di abitudine. E il risparmio è innegabile, non tornerei indietro“.