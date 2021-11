La vera autonomia della 3008 plug-in: Vaielettrico risponde

La vera autonomia è ben diversa da quel che viene dichiarato. È una lamentela che ritorna: qui ci scrive Alessandro per la sua Peugeot. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

La vera autonomia in inverno è scesa a 28 km, altro che i 56 dichiarati…”

“S ono possessore di una Peugeot 3008 Hybrid presa a marzo. Sinceramente sono molto scontento poiché dall’ autonomia sbandierata dalla casa di 56 km già dopo una settimana era passata a 42. Mi è stato detto che si basa sullo stile di guida, ma io ritengo di avere uno stile molto risparmioso , mai strappi eccessivi, uso molto il veleggiamento…. Ecc…Ma la cosa che trovo scandalosa e che ora al primo freddino (1/2 gradi), siccome sono di Torino, a piena carica l’autonomia e passata a 28 km! È una cosa scandalosa, ripeto! Inoltre credo che anche a livello economico sia assurdo, poiché con lo stesso costo di una ricarica con cui prima facevo 40-46 km ora ne faccio 28. Queste cose purtroppo in fase di acquisto non vengono dette, ma soprattutto non dovrebbe essere possibile una cosa del genere “. Alessandro Ferro

La vera autonomia? Non è quella dichiarata…

Risposta. Il problema della difformità tra autonomia reale e range dichiarato non riguarda solo le ibride plug-in e solo la Peugeot. Riguarda tutte le auto, dato che i test di omologazione WLTP a cui si fa riferimento si svolgono in condizioni ideali (per esempio con il condizionatore spento). Ma per le “auto con la spina” (anche le elettriche pure) c’è un altro aspetto di cui tenere conto. La temperatura a cui si svolge il test è di 23 gradi, l’ideale per le batterie. Ma più il freddo aumenta, più cala l’efficienza della batteria e, di conseguenza, l’autonomia dell’auto. Anche se nel suo caso la diminuzione del range ci sembra molto accentuato, sopra la media. In attesa di accumulatori che quantomeno attenuino il problema, l’unica cosa che chi vende le automobili avrebbe il dovere morale di fare è spiegare come stanno le cose. Chiarire che il valore di omologazione è solo un riferimento, che nella vita reale può risultare molto diverso. In relazione a temperatura esterna, stile di guida, velocità, “anzianità” della batteria ecc. ecc.

Lo scarto stimato per tre auto elettriche tra le più vendute