La vera alternativa all’elettrico? Le range extender

La vera alternativa all’elettrico puro? Sono le range extender, molto più convincenti delle ibride plug-in, ci scrive Paolo, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

La vera alternativa all’elettrico, molto meglio delle ibride plug-in, non credete?

“Vi seguo con grande interesse da quando esiste Vaielettrico. Anche se preferisco in linea di principio le BEV, capisco che in una fase di transizione ci possa essere spazio per le ibride plug-in. Dal mio punto di vista sono come le bifuel benzina metano o GPL: in mancanza di un carburante economico ma meno pratico e diffuso, uso l’altro (nessuno compra una bifuel per andare a benzina). Per questo credo che il concetto di ibrido plug-in dovrebbe essere declinato come Bev + range extender. La riserva di benzina è quella comodità che mi permette di uscire da situazioni difficili, non servono centinaia di kW termici, basta un generatore da pochi kW. E in questo modo posso anche avere un pacco batterie relativamente piccolo, tarato per l’uso medio quotidiano. Eppure l’unica auto con range extender che mi viene in mente è la BMW i3. A mio avviso le range extender uniscono i vantaggi delle termiche e delle elettriche. Mentre le ibride plug-in sommano gli svantaggi: costo, peso, manutenzione, scarsa autonomia elettrica. Che ne pensate? Perché questa strada non viene battuta dai produttori?“. Paolo Di Carlo

Strada battuta solo dai costruttori asiatici, ma in futuro…

Risposta. Ci sembra ragionevole: il range extender è una soluzione che supera alcuni dei limiti delle plug-in. Con minor peso, minor ingombro del motore termico, minor rumore e anche maggior piacere di guida. La trazione è assicurata solo dal propulsore elettrico, mentre il motore a benzina serve da generatore per alimentare a batteria, senza collegamenti con le ruote. È una strada che i costruttori cinesi stanno battendo con convinzione ed è probabile che anche in Europa venga riconsiderata , se la UE aprirà anche alle ibride plug-in dopo il 2035. Al momento, dopo la fine della produzione della BMW i3, ci sono due costruttori che utilizzano soluzioni del genere. Uno è la Nissan, con Qashqai e X-Trail e il sistema e-Power (vedi video sopra). Qui un motore 1.5 turbo a benzina ricarica una piccola batteria che a sua volta alimenta il propulsore collegata alle ruote. C’è poi la Mazda con la MX-30 R-EV, con batteria da 17,8 kWh ricaricata da un motore Wankel 75 CV. Il motore elettrico da 170 CV trasmette la trazione alle ruote anteriori, ma puoi ricaricare la batteria anche da una presa elettrica come una normale ibrida plug-in.