La vacanza ideale? La Norvegia con l’elettrica a noleggio

La vacanza ideale? La Norvegia con un’elettrica a noleggio: Graziano è un altro lettore che ha provato questa esperienza, con con una Volvo EX30. E qui condivide consumi, costi e bilancio finale di un viaggio tra paesaggi mozzafiato. Nel Paese considerato il paradiso dell’auto elettrica.

La vacanza ideale? “Tra i fiordi con una Volvo EX30”

“G entile redazione di Vaielettrico, vorrei condividere con voi e con la vostra community il resoconto del mio recente viaggio in Norvegia meridionale, effettuato interamente con un’auto elettrica: una Volvo EX30 Twin Motor Performance AWD noleggiata tramite Hertz. Il viaggio è durato 7 giorni, con un percorso totale di 1.712 km, attraverso fiordi, montagne e paesaggi mozzafiato. Ecco i dettagli tecnici ed esperienziali, che spero possano essere utili ad altri viaggiatori elettrici.

Itinerario: Oslo → Geilo→ Bergen→ Forde→ Alesund →Lillehammer→ Oslo

Distanza totale: 1.712 km

Condizioni stradali: Strade ben asfaltate, molte salite in montagna

Quanto ho consumato e speso (0,33/kWh in media!)

– Consumo energetico

Energia totale consumata: 281 kWh

Consumo medio: 164 Wh/km

Un valore nella norma considerando:

– Percorsi in montagna con pendenze accentuate.

– Temperatura media di 5-15 °C.

– Ricarica e costi

– Rete utilizzata: Tesla

– Costo medio energia: 0,33 �/kWh

– Costo totale ricarica: 281 kWh, � 90,30

– Esperienza complessiva. Il viaggio è stato straordinario. Guidare un’auto elettrica in Norvegia è un’esperienza unica: la natura è rispettata, la rete di ricarica è all’avanguardia e il paese è davvero elettrico sotto ogni punto di vista. La Volvo EX30 si è dimostrata affidabile, comoda e sicura, perfetta per questo tipo di percorso.

Grazie per l’attenzione e per il vostro prezioso lavoro di informazione sulla mobilità elettrica. Spero che questo resoconto possa ispirare altri viaggiatori a scegliere la Norvegia come meta elettrica! “ . Graziano D’Eugenio