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Mauro Tedeschini
il17 Settembre 2026
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La UE alla Cina: mettete un freno alla vendita di ibride

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La UE alla Cina: mettete un freno volontario all’esportazione di auto ibride in Europa. In caso contrario, dazi come per le elettriche. Chi è interessato ad auto di questo tipo farebbe bene ad affrettarsi…?

La UE alla Cina: l’alternativa sono altri dazi

La UE alla Cina
L’ibrida plug-in più venduta in Italia, la BYD Atto 2. A destra il consuntivo delle immatricolazioni delle plug-in nel 2026: ci sono 6 modelli cinesi nei primi 10.

Quel che è successo negli ultimi due anni è noto. A Bruxelles si pensava che la forza della Cina fosse soprattutto nelle auto elettriche. E così sono scattati dazi (di diversa misura, costruttore per costruttore) per contenere l’avanzata. Nessun problema per i costruttori del grande Paese asiatico, che a quel punto hanno dirottato sull’ibrido le esportazioni nel vecchio continente.  Con grande successo, anche in Italia. Tra le plug-in, per esempio, ci sono 6 modelli cinesi tra i 10 più venduti nei primi 8 mesi del 2026 (fonte: Unrae). E anche nelle full e mild hybrid la presenza cinese è molto significativa.  Ecco dunque che l’Unione Europea ha chiesto a Pechino di limitare volontariamente l’export di questi veicoli, scrive il Financial Times.

Ne arrivano 50 mila al mese

Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea.

L’obiettivo sarebbe di contenere gli ibridi cinesi entro il 15% di quota del mercato europeo, rispetto a più di un terzo attuale. La richiesta è sul tavolo dei negoziati che Bruxelles e Pechino stanno avendo in queste settimane. Per ora si tratta di una proposta, ma uno dei funzionari europei consultati dal Financial Times chiarisce che senza un’intesa la UE è disposta ad agire. Presumibilmente aggiungendo un dazio alla tariffa ordinaria di importazione dalla Cina, pari al 10%. L’articolo fornisce due cifre che danno un’idea dell’entità del problema. Nell’ottobre 2024, l’Unione europea ha importato circa 3.800 auto ibride dalla Cina, nel luglio 2026 si è passati a circa 50.000 unità.

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