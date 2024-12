La Type 00, che coraggio la Jaguar! Le linee del prototipo della prima elettrica del nuovo corso sono di decisa rottura rispetto al recente passato del marchio.

La Type 00: un design di rottura per la prima EV del nuovo corso

La Casa inglese parla di “design audace, idee inaspettate e originali, creando un carattere del marchio che attirerà l’attenzione attraverso una creatività senza paura“. E in effetti è improbabile che passi inosservata un’auto come questa Type 00.

L’auto presentata a Miami è il prototipo del nuovo modello che vedrà la luce nel 2025, ma le linee essenziali sono queste. Il nuovo Design Vision Concept ha fatto il suo debutto alla Miami Art Week di Miami. Mentre quella che sarà la vettura di serie sta entrando nella sua prima fase di global testing&development su strade pubbliche e specifici siti di collaudo in tutto il mondo.

Sono state già percorse decine di migliaia di km in prove sia virtuali che reali. La prima Jaguar “re-imagined” sarà costruita a Solihull, nel Regno Unito, e sarà basata su una specifica architettura elettrica chiamata JEA (Jaguar Electric Architecture).

Jaguar tira dritto nel passaggio al solo elettrico

Si tratta, come si vede, di un veicolo di dimensioni importanti, prevedibilmente con prezzi piuttosto impegnativi. Già l’anno prossimo la Jaguar (di proprietà del gruppo indiano Tata) completerà il suo passaggio a “marchio di lusso completamente elettrico”. Lo farà mentre altri marchi di fascia alta, a cominciare dalla Porsche, stanno vistosamente rallentando l’addio ai motori tradizionali.

“Abbiamo creato una nuova personalità per Jaguar, creativa e impavida, fedele al Dna del brand, ma orientata al futuro, rilevante e in grado di distinguersi realmente”, ha spiegato Rawdon Glover, Managing Director di Jaguar. La Casa inglese va a caccia di una rivincita: è stata tra le prime a lanciare un modello solo elettrico nei segmenti superiori con la I-Pace, sul mercato dal 2018. Un modello che, nonostante abbia vinto il titolo di Auto dell’anno nel 2019, non ha avuto la fortuna che forse meritava.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico