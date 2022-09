La Twingo tra luci e ombre: due esperienze

La Twingo tra luci e ombre: Raffaele ed Eleonora raccontano come va la piccola Renault elettrica, una delle EV più vendute. Autonomia, ricarica e altro…

La Twingo tra luci e ombre, il racconto di Raffaele: 6.400 km

“M i fa piacere condividere la mia prima esperienza con l’auto elettrica, una Renault Twingo ZE acquistata lo scorso settembre, la prima elettrica in famiglia. In effetti la scelta dell’elettrica, e di questo modello in particolare, è dipesa dall’esigenza famigliare. Occorreva una citycar per gli spostamenti in città, abbiamo un’altra auto per i viaggi. Quindi l’idea era di percorrere, quasi completamente in ciclo urbano, circa 150 km a settimana. A oggi, dopo un anno, l’auto ha percorso 6.400 km. Non abbiamo il caricatore a casa, né una wall-box o una colonnina condominiale: in un anno di utilizzo l’auto è sempre stata ricaricata alle colonnine pubbliche. Volendo fare una critica, trovo sconcertante che al momento dell’acquisto non venga fornito il caricatore “domestico”. Non si sta comprando un iPhone della Apple, che può sostenere di avere già invaso il mondo coi suoi caricatori, la spesa ulteriore in aftermarket è un balzello inutile “ .

Mai ricaricato a casa: ho 4 colonnine comode una al lavoro

“ La possibilità di non ricaricare a casa è dovuta ad una congiuntura favorevole: nel raggio di 500 m. da casa sono presenti 4 colonnine pubbliche. Una presso il centro sportivo dove si allena tutta la famiglia, una presso i supermarket che frequentiamo, altre due sulla pubblica via. A ciò si è aggiunta la possibilità per me di ricaricare al lavoro, un ecosistema elettrico che forse hanno solo in Olanda. Io vivo a Napoli. All’inizio, per mia moglie soprattutto, era tutto nuovo e un po’ complicato. Sistemi di pagamento tramite App che balbettavano, plafond prepagati disponibili su un unico device, trovare la colonnina indisponibile incuteva terrore… Ma, come sempre, trovata la confidenza con i nuovi strumenti è divenuto tutto parte della routine. Volendo parlare dell’auto, siamo contenti della scelta: la Twingo è un’ottima citycar, con un raggio di sterzata da far invidia all’autoscontro. E la consiglierei a prescindere dall’alimentazione elettrica “ .

L’autonomia? Un po’ scarsina d’inverno…

“ Ha forse il difetto dell’autonomia: per noi è sufficiente per l’utilizzo che ne facciamo. Ma in inverno, per le note questioni di bassa temperatura, trovarsi a pieno carico con soli 165 km disponibili è un po’ limitante. Un’autonomia nominale di 250-280 km sarebbe ideale per questo tipo di utilizzo. In un anno abbiamo pagato proprio poco per ricaricare, grazie alle promozioni delle diverse app e al fatto che posso ricaricare a lavoro ad un prezzo concorrenziale. Ma, aldilà di questo, le mie tabelle dicono che con un kWh percorriamo mediamente 7,5 km in ciclo urbano, non me l’aspettavo. L’esperienza di guida elettrica è sorprendente: si viene indotti ad una guida più tranquilla. Non è tanto per risparmiare elettroni, ma per la mancanza del cambio, che nelle auto endotermiche spinge a far salire i giri del motore. Ma magari è solo la mia sensazione. In autostrada (ho percorso la Napoli-Roma più di una volta) sembra di andare in barca a vela. Fra un paio d’anni probabilmente cambieremo l’auto per una nuova elettrica, con autonomia un po’ sopra i 400 km “ . Raffaele Acunzo

La Twingo tra luci e ombre: le tre lamentele di Eleonora

“Da aprile 2021 sono proprietaria di una Twingo elettrica. Nel complesso un buon acquisto, solo che dopo un periodo di tempo sono iniziati un pò di guai. Non so se agli altri possessori di Twingo è capitato quello che è successo a me. – 1° inconveniente: mentre la macchina è in marcia, di botto si ferma, mi compare il segnale di stop e si ferma. Quando è successo la prima volta, sono andata nel panico, poi dopo un andirivieni dal concessionario, a dir loro il guasto era sistemato. Solo che adesso torna a farlo, in maniera più sporadica. Adesso però quando capita, resetto tolgo la chiave, la reinserisco e riparte. 2° inconveniente: quando piove non so cosa succede, in frenata, anche leggera, si ode un fischio assordante. Anche qui dopo, dopo l’accesso in concessionaria, sembra che il guasto sia stato sistemato. Solo che, da poco, dopo la prima pioggia il guasto è tornato a farsi sentire più forte di prima. 3° inconveniente: con l’abbassarsi delle temperature noto che la resa della batteria cala a vista d’occhio (ma questo penso sia un mal comune). Mi chiedo se altri possessori di Twingo elettrica hanno riscontrato i miei stessi problemi o sono stata particolarmente sfortunata nell’assegnazione dell’auto“. Eleonora Arsena. Secondo noi: non abbiamo materiale per pronunciarci sui primi due problemi segnalati da Eleonora. Sul terzo sì: in effetti tutte le auto elettriche, con il freddo intenso, subiscono una perdita di autonomia.