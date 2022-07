La Twingo in panne: “Quando me la ridaranno?”

La Twingo in panne di Calogero: un lettore siciliano ci scrive spazientito per i tempi lunghi della riparazione della citycar elettrica Renault. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati ainfo@vaielettrico.it .

La Twingo in panne: “Danno alla batteria”

“Perché quando si rompe un’auto elettrica tutto diventa più complicato? Possiedo una Twingo elettrica da marzo 2021 , acquistata con gli incentivi. Il 18 giugno si è fermata (una spia indicava “danno alla batteria di trazione”): l’assistenza Renault, contattata, ha disposto il ricovero in officina ufficiale in Palermo, dove risiedo. Il lunedì successivo, 20 giugno, l’auto viene presa in consegna e per un mese non si sa più nulla. Dietro mia insistenza, presso il numero verde dell’assistenza Renault vengo informato che finalmente il danno è stato individuato grazie ad un tecnico della Casa (solo dopo un mese!). E si è provveduto ad ordinare il ricambio. Dopo 10 giorni, non ci sono notizie e comincio a preoccuparmi che non riavrò l’auto, se non in autunno inoltrato o in inverno. Forse il ricambio dovrà arrivare dalla Cina o da qualche lontanissimo altro Paese (spero non dall’Ucraina). Per fortuna ho ancora la mia vecchia diesel. Voi che ne dite? Dovrò pagare rate per un bene non in uso e confidare nel diesel che il mio fidato meccanico mi ripara massimo in una settimana?“. Calogero Galante.

Le auto elettriche si rompono poco, ma se si rompono…

Risposta. L’esperienza di questi primi anni ci dice una cosa ormai chiara: le auto elettriche non si guastano quasi mai, ma se si guastano…Le normali reti di assistenza sono in gran parte impreparate per intervenire e spesso si rivolgono ai tecnici della sede centrale. Allungando i tempi di riparazione. Abbiamo raccolto testimonianze in tal senso da lettori che possiedono auto elettriche di diverse marche. E tutti, compreso il nostro Paolo Mariano, con la sua Volkswagen ID.3, raccontano di meccanici delle concessionarie locali che alzano le mani. Spesso non disponendo neppure gli strumenti di diagnosi necessari. C’è un grande lavoro di formazione da fare su questo fronte, per creare professionalità competenti in grado di lavorare in sicurezza su batterie e propulsori elettrici. Tutto questo le Case lo sanno e dovrebbero garantire almeno due cose. La prima: auto sostitutive gratuite. La seconda: trasparenza su problemi e tempi di riparazione.