La Twingo Electric a 22.450 euro: con gli incentivi…

La Twingo Electric costa 22.450 euro, che con gli incentivi possono scendere fino a 12.450, con rottamazione. Aperti gli ordini, consegne da inizio 2021.

La Twingo Electric con rottamazione a 12.450 euro

Dopo la Zoe, la Renault lancia la sua elettrica primo-prezzo, con un’autonomia media di 190 km, che secondo il costruttore in città può arrivare fino a 270 km. Il motore ha una potenza di 60 kW (82 cv), che eroga una coppia massima di 160 Nm. L’accelerazione è divertente: si passa da 0 a 50 km/h in 4 secondi. La velocità di punta arriva a 135 km/h, sufficiente per le (rare, si pensa) puntate in autostrada.

Ecco come la descrive la Renault sul sito ufficiale: “Come la “gemella” con motore termico, Twingo Electric vanta il miglior raggio di sterzata del mercato (4,3 m). Il motore elettrico R80 ha il cambio automatico con la funzione B Mode a 3 livelli di frenata rigenerativa… Grazie alla sua batteria da 22 kWh, Twingo Electric può girare in città per una settimana con una sola ricarica. La versatilità di ricarica, grazie al Caméléon AC 22 kW di serie, le consente, di ricaricarsi fino a 4 volte più velocemente delle concorrenti sulle colonnine AC, le più diffuse…Fino a 80 km di autonomia recuperati in 30 minuti, ricarica completa in un’ora e mezza. Tramite smartphone è possibile controllare il livello di carica e di autonomia della batteria, oltre programmare la ricarica e la pre-climatizzazione”.