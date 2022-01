La tua batteria è ancora ok? Matteo ti spiega come testarla

La tua batteria è ancora ok? Il nostro amico YouTuber Matteo Valenza ti spiega come testarla: come “cavie” la Renault Zoe di un’amica e la sua Tesla Model 3.

“Non farti fregare“, suggerisce Matteo fin dal titolo del nuovo video. Ovvero: se compri un’elettrica usata, accertati bene della capacità residua della batteria, ovvero di quanta autonomia l’auto in questione può garantirti. Esistono numerosi strumenti di diagnosi: Paolo Mariano, per esempio, ha provato il kit di Aviloo sulla sua Volkswagen ID.3. Matteo ha invece utilizzato il Power Check Control, con licenza che costa una ventina di euro all’anno. Tutto facile, si acquista su Amazon e si utilizza con poche mosse collegandolo alla porta OBD: Matteo spiega bene nel video tutta la procedura. La Zoe utilizzata è quella di un’amica fioraia che la usa sia per lavoro sia come auto personale, con 110 mila km già percorsi in 5 anni. Risultato? Piuttosto buono: questa Renault ha ancora il 96% della capacità iniziale e tutte le 96 celle escono dal check con luce verde. Sono “sane”, con l’eccezione della cella n.39, che comunque è ancora funzionante.

La Tesla Model 3 di Matteo: in 3 anni persi 4,8 kWh

E la Tesla Model 3, l’elettrica più venduta al mondo? Qui Matteo non ha bisogno di prestiti: come cavia ha usato la sua, personalizzata bicolore, con 70 mila km percorsi in 3 anni. Qui si partiva 74 kWh di capacità, che oggi sono scesi 69,3 kWh. In pratica si sono persi 4,8 kWh, pari al 6 %. “Un buon risultato anche questo“, commento il nostro amico Youtuber, “tenete presente che la capacità cala soprattutto nei primi 3 anni, per poi restare sostanzialmente stabile“. A spanne si può calcolare che, su un’autonomia iniziale di circa 440 km, la Tesla ne abbia persi circa 28. Ma la diagnosi di Power Check Control ti dice molte altre cose sulla tua auto. Per esempio quante ricariche hai fatto in AC e in DC (per l’auto di Matteo metà e metà) e quanti kWh hai recuperato grazie alla frenata rigenerativa. Oppure quanti kWh ti restano nella batteria nel momento in cui il famoso “indovinometro” ti riporta il fatidico zero come autonomia residua.

