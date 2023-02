La triste fine del metano auto: i numeri di vendita del primo mese del 2023 sono impietosi l’ennesimo segnale del crollo di un settore in cui l’Italia ha creduto.

La triste fine del metano: vendite sotto quota 300

I numeri anzitutto: a un settore già in crisi la folle corsa del prezzo del metano dell’anno scorso ha assestato un colpo decisivo. Già a gennaio 2022 le immatricolazioni erano precipitate all’1,3% di quota di mercato. Ora, causa anche la guerra in Ucraina, siamo allo 0,2%. Da 1.421 immatricolazioni si è precipitati a 296 e non c’è un modello che arrivi a quota 100. Un numero rende bene l’idea: la Panda Natural Power, che fino a qualche anno fa si vendeva benissimo, in gennaio ha trovato 5 acquirenti. Ed è comunque nella top ten delle più vendute. Notizie che non risollevano certo il morale a una rete di distributori già provata dal rialzo dei prezzi, con rischio chiusura per diversi impianti. Ma con questi numeri, ed essendo il metano diffuso in pochi Paesi in cui il trend è comune, diventa probabile che i costruttori cessino la produzione. Cosa che il gruppo Volkswagen (con Audi, Skoda e Seat) valuta da tempo.

