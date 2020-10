La trazione anteriore scomparirà con l’elettrico?

La trazione anteriore scomparirà nel powertrain elettrico? È un bene o un male per l’automobilista? E soprattutto: come cambierà il nostro modo di guidare?

La trazione anteriore nelle elettriche “adattate”

Al momento convivono sul mercato auto elettriche di due tipologie. Le prime sono quelle nate elettriche, a partire da un foglio bianco. Un esempio recente tra tanti: Volkswagen ID3. Le seconde sono derivate da piattaforme tecniche che prevedevano all’origine anche la possibilità di una trazione elettrica, ma non solo.

Un esempio, sempre in casa Volkswagen, la e-Golf di settima generazione, progettata per ospitare motori diesel, benzina, metano, ibridi e, appunto, elettrici. Quando si progetta un’auto solo elettrica, la scelta più naturale è quella di posizionare il motore, e quindi la trazione, sull’asse posteriore. Tuttavia questo è l’esatto contrario di quanto è avvenuto generalmente fino ad oggi. Una piccola rivoluzione culturale che avrà forse un impatto sul nostro modo di guidare e che sfaterà alcuni luoghi comuni.

— Leggi anche/ Motore elettrico a flusso assiale? Leggero e super efficiente

La trazione anteriore? L’avrebbero avuta anche la Volkswagen ID.3 e la Honda e se…

Se la Volkswagen ID.3 e la Honda e fossero state diesel o benzina, avrebbero probabilmente avuto la trazione davanti. Almeno nella versione base. Il motore termico, per ingombri, è più facilmente collocabile anteriormente. Ed è quindi sensato, soprattutto in presenza di potenze non esagerate, tenere anche la trazione sull’asse anteriore. Per questo la maggior parte delle auto compatte che siamo stati abituati a conoscere adotta questa soluzione.

Ma l’elettrico ha liberato buona parte dello spazio normalmente richiesto dal motore. I motori, infatti, sono molto più compatti. E contemporaneamente hanno coppie molto importanti. Questo, insieme a una distribuzione dei pesi omogenea (il pacco-batteria occupa tutta la superficie del pianale tra gli assi), ha spinto i progettisti a collocare motore e trazione dietro. Solo le auto più prestazionali hanno un ulteriore motore sull’anteriore, ottenendo (senza trasmissione) la trazione integrale.

La trazione posteriore garantisce una migliore motricità

Quando l’auto accelera, buona parte del peso si trasferisce sull’asse posteriore. Porre lì la trazione, consente di avere una migliore motricità. Auto elettriche come Hyundai Kona o E-Golf, in condizioni di scarsa aderenza o quando si richiede la massima potenza al motore, faticano a scaricare a terra tutta la coppia. Al contrario, un’auto elettrica con trazione posteriore, ha meno difficoltà in queste situazioni.

Cadranno i luoghi comuni, come le difficoltà sulla neve

Siamo abituati a credere ad esempio che le auto a trazione posteriore siano ingestibili sulla neve. Questo è in parte dovuto al fatto che, nelle auto diesel o benzina, soprattutto in quelle di un tempo, la maggior parte del peso dell’auto si concentrava davanti. Il posteriore, quindi, quasi completamente scarico, in condizioni di bassa aderenza, faticava a trovare motricità. Ma nelle elettriche il peso è ben distribuito e quindi il problema non si pone.

La guida sportiva scalda troppo i freni? Non è più vero.

Avere la trazione sull’asse posteriore in un’auto elettrica migliora la dinamica di guida. Quando si frena al termine di un rettilineo, prima di inserirsi in curva, si può creare una perdita di aderenza posteriore. Questo effetto si può sfruttare molto bene per migliorare la dinamica. Entrando in curva e sollevando semplicemente il piede dall’acceleratore, si attiva la frenata rigenerativa, e l’auto di inserisce in curva molto rapidamente. Oggi questo si fa frenando, con uno spreco di calore e un consumo delle pastiglie. In un’auto elettrica a trazione posteriore invece lo stesso effetto si ottiene in modo più efficace e naturale. Sfruttando l’energia di decelerazione per ricaricare la batteria.