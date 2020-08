Seminario del Politecnico su transizione con Alberto Clò (25 settembre)

“Nuove sfide e scenari della transizione energetica”.Questo il titolo del seminario on-line organizzato dal Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia.

Appuntamento a venerdì 25 settembre 2020, dalle 10:30 alle 12:30 sulla piattaforma Teams.

Energy for Motion: il progetto sulla transizione

Durante il seminario saranno presentate le iniziative di Energy for Motion. Il progetto per lo sviluppo delle tecnologie energetiche per i trasporti del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. Progetto premiato dal MIUR sia come “Dipartimento di Eccellenza” sia con un finanziamento complessivo di più di 9 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Dal dipartimento spiegano: “Attraverso questo progetto, il Dipartimento promuove anche l’interazione con istituzioni, autorità ed enti sovranazionali, al fine di mettere le competenze del dipartimento stesso a servizio dello sviluppo di politiche energetiche per il Paese”.

Il programma del seminario sulla transizione

10:30-10:40 – Prof. Giovanni Lozza. Saluti del direttore del Dipartimento di Energia

10:40-10:50 – Prof. Alessandra Beretta. Le iniziative del progetto Energy for Motion

10:50-11:00 – Prof. Ennio Macchi. Introduzione al dibattito

11:00-11:30 – Prof. Alberto Clò. La Transizione che non c’è

11:30-12:00 – Prof. Maurizio Delfanti

12:00-12:30 – Discussione

Per partecipare

La procedura d’iscrizione è da completare entro e non oltre martedì 22 settembre al link mentre per maggiori informazioni si può visitare la pagina evento.

