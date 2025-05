La transizione energetica è un affare, solo la politica non lo capisce

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Cosa rallenta la transizione energetica in Italia? La politica, l’economia, la cultura o la tecnologia? “Fuoco amico” l’ha chiesto a Michele Governatori, docente universitario di Economia applicata e responsabile relazioni esterne del think tank italiano ECCO Climate, una delle più autorevoli organizzazioni ambientaliste italiane. «Al primo posto metterei la politica – ci ha risposto-, al secondo la scarsa informazione, al terzo l’azione delle lobby del petrolio».

E abbiamo chiesto ancora: c’è più ideologia che pragmatismo nel Green Deal o in chi lo osteggia? E’ vero che la Cina sfrutterà la supremazia nelle tecnologie “pulite” nei trasporti e nella generazione elettrica come Cavallo di Troia per invaderci, e se sì, come possiamo difenderci? L’ammorbidimento degli obiettivi ambientali europei, per esempio nelle emissioni dei veicoli, salverà la nostra industria o l’affosserà del tutto?

Due eventi di ECCO al Festival della Sostenibilità

Ecco Climate affronterà quasi tutti questi temi la prossima settimana, in due importanti eventi organizzati a Roma, nell’ambito del “Festival della sostenibilità” promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

“L’Europa al bivio: il Green Deal nella guerra dei dazi” è il primo. Si terrà martedì 20 maggio dalle 10 alle 13 presso l’Hotel Nazionale a Roma e si potrà seguire anche on line preiscrivendosi qui.

Il secondo, giovedì 22 maggio dalle 14,30 alle 18, si intitola “Cosa rallenta la transizione verso l’energia pulita ed economica?” e sarà introdotto proprio da un intervento di Michele Governatori. La sede è The Hive Hotel, via Torino 6, ROMA e si potrò seguire online registrandosi a questo indirizzo.

Il paradosso italiano: “Investiamo su due cavalli che tirano in direzioni opposte”

Dunque l’intervista, con il consueto format delle 5 domande secche formulate attingendo ai messaggi dei nostri lettori, anticipa in larga parte quello che emergerà dai due eventi nel confronto tra decisori politici, scienziati, tecnologi e parti sociali.

E cioè che, secondo ECCO Climate, «la transizione energetica, se fatta bene, è un abilitatore di efficienza economica. Lo dimostra la Spagna che è il Paese europeo più avanti, con i costi dell’energia più bassi e nel contempo quello con l’economia che cresce di più». Ma la politica italiana non l’ha capito.

Tanto che investe di più nei sussidi alle fonti fossili, ambientalmente dannose, che nelle rinnovabili favorevoli all’ambiente. Investe insomma su due cavalli, che tirano in direzioni opposte. Ecco perchè rischiamo di non andare da nessuna parte.

