La tragedia della bimba con Tesla si sarebbe evitata?

La tragedia della bimba dimenticata in auto a Roma e deceduta ha colpito tutti. Si poteva prevenire? Luigi segnala che sulle Tesla un sistema c'è. Come funziona? Ci sarebbe la possibilità di estenderlo alle altre auto? Vaielettrico risponde.

“Prendo spunto da un fatto recente, purtroppo tragico, per alcune considerazioni. La morte orribile della bimba lasciata in macchina per 7 ore, dimenticata da un padre distratto che non si perdonerà mai. Una cosa che ha attirato la mia attenzione, oltre il fatto in sè, è che l’auto del genitore era una BEV, purtroppo non una Tesla. Qualche giorno fa Elon Musk, nella riunione degli azionisti, ha detto che tutte le Tesla hanno un sensore che rilevando il calore interno della vettura (e magari anche una presenza umana o animale all’interno), è in grado di attivare l’aria condizionata. Mantenendo la temperatura accettabile. La bimba si sarebbe probabilmente salvata. Ora io guido elettrico, ma non sono un Teslaro, però bisogna ammettere che questa Tesla ha una marcia in più“. Luigi Solazzi

Non sarebbe successo al verificarsi di almeno una di queste condizioni

Risposta. Speravamo che questi episodi non accadessero più, dopo che dal 2019 sono stati introdotti per legge i dispositivi anti-abbandono (qui come funzionano). Che cosa può fare l’auto, e Tesla in particolare, in più? L’abbiamo chiesto a un esperto come Guido Baccarini, che ringraziamo. In una Tesla, ci ha risposto, non sarebbe successo al verificarsi di almeno una di queste condizioni. Ognuna delle quali NON è necessariamente attiva, ma implica un’azione volontaria, con l’esclusione dell’allarme. 1) allarme volumetrico non disattivato – È un’impostazione generale, non tutti lo tengono attivo, è talmente sensibile che una mosca – successo anche a me – lo attiva e quindi non tutti decidono di tenerlo. Fosse stato attivo, sarebbe scattato al primo movimento della bimba, con notifica sull’APP (e allarme sonoro che forse avrebbe attirato qualcuno). Se però la bimba fosse passata direttamente dal sonno allo stato di incoscienza non avrebbe rilevato movimento, anche se improbabile (basta un movimento davvero minimo…).

Si può attivare la protezione surriscaldamento cabina…

Oppure: 2) attivazione della modalità “protezione surriscaldamento cabina”- Quando si supera una temperatura prefissata (la più alta possibile è 40°) attiva la ventilazione (con o senza aria condizionata, è un’impostazione anche questa). Essendo modalità che consuma energia (quella con AC, ovviamente) pochi la usano. Perché è più comodo attivare il clima da remoto 5 minuti prima di tornare al veicolo e trovarsi la macchina fresca. Piuttosto che lasciarlo attivo per 5 ore e ottenere lo stesso effetto ma consumando batteria (utile se lascio qualcosa in macchina che non deve scaldarsi).

La modalità protezione surriscaldamento con la sola ventola in abbinamento ai finestrini in fessura (vedi caso successivo) riduce la temperatura interna anche di 15°. È una modalità più utilizzata, ma sempre poco. L’impostazione è generale (cioè vale per sempre) e può essere opzionalmente attivata/disattivata una tantum da APP.

…o farlo da app ogni volta che si esce dalla macchina

Oppure 3) da APP (quindi non è generale, va fatto ogni volta che si esce, dopo che si è chiusa la macchina). È possibile lasciare in fessura i 4 finestrini (circa 5 cm), cosa che riduce la temperatura interna di 5/10°, sapendo che in caso di pioggia posso richiuderli da APP. L’allarme è comunque attivo. Questo poteva essere, forse, sufficiente a fare la differenza e magari a fare sentire a qualcuno il pianto della bimba, dato che i finestrini sono aperti. E’ una cosa che io faccio sempre, ogni volta che lascio la macchina al sole, perchè è davvero comodo e si evita di trovarsi la macchina rovente. In abbinamento alla modalità protezione surriscaldamento senza AC, riduce sensibilmente la temperatura interna senza consumare tanta energia. È in funzione una ventola e basta). Questa accoppiata probabilmente sarebbe stata sufficiente, chissà. Se ho l’abbonamento premium sulla connettività (9.99€ al mese), posso attivare la modalità live view e guardare la telecamera interna dell’auto a seguito di allarme.

La tragedia della bimba…/ Più difficile che accadesse con una Tesla, ma non impossibile

Esiste inoltre la possibilità di lasciare volontariamente il clima acceso in tre differenti modalità. Acceso perché ci sono persone, modalità campeggio – lascia anche attivo il PAD, modalità cane – compare avviso sullo schermo. Ma, trattandosi di azione volontaria che si fa quando lascio qualcuno in macchina (a seconda della modalità la macchina si chiude, non si chiude, posso lasciare i finestrini aperti oppure no, in ogni caso disattiva allarme volumetrico), non ricadiamo nel tristissimo caso. Concludendo: più difficile che succedesse con una Tesla, soprattutto per l’allarme volumetrico normalmente attivo, (questo vale però per qualsiasi auto che ha l’allarme volumetrico di serie). Ma non impossibile. Può essere vero, rispettando però alcune condizioni (quindi non è sempre vero). In una Tesla non sarebbe successo al verificarsi di almeno una di queste condizioni. Ognuna delle quali NON è necessariamente attiva, ma implica un’azione volontaria, con l’esclusione dell’allarme.